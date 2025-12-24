Căn hộ 200m² và người phụ nữ tuổi 40 sống một mình: Minh chứng rằng tự do đến từ tài chính vững, không phải hôn nhân

Nhiều phụ nữ bước sang tuổi 40 sẽ nghĩ đến chuyện ổn định, mua nhà, kết hôn hoặc tìm một điểm tựa nào đó. Nhưng với Ling Licheng , nhà thiết kế thời trang sống tại Thượng Hải, lựa chọn của cô lại ngược hẳn: thuê một căn hộ trống rộng 200m² trong tòa nhà chung cư trăm năm tuổi và sống một mình .

Với cô, đó không phải sự “phiêu lưu”, mà là tự do có kế hoạch – thứ chỉ có thể đạt được khi tài chính đủ vững và tư duy đủ tỉnh táo.

Tổ ấm 200m² giữa lòng Thượng Hải – và tài chính để duy trì lựa chọn này

Năm 2020, Ling chuyển tới một tòa nhà do kiến trúc sư Pháp Léon thiết kế từ những năm 1930–1940. Toàn bộ căn hộ giữ trọn sàn gỗ tếch hẹp, lan can tranh, đèn tường đá cẩm thạch, cửa sổ sắt Art Deco… – những thứ khiến cô cảm thấy như đang sống giữa một triển lãm nghệ thuật.

Nhưng đẹp thôi chưa đủ. Thuê một căn 200m² ở khu trung tâm Thượng Hải đòi hỏi khả năng tài chính không hề nhỏ . Và cô chấp nhận điều đó, vì: “ Tôi thà ở ít đồ nhưng tốt, còn hơn có nhiều đồ nhưng tệ ”.

Và quan trọng hơn: “ Tôi làm việc đủ chăm chỉ để sống đúng cái tôi muốn ”.

Trong hai năm đầu, căn nhà gần như trống trơn. Chỉ một bàn ăn, một ghế gấp, một giường gỗ. Cô không mua mò, không sắm vội. Tất cả được lựa chọn chậm rãi trong suốt 5 năm , thứ gì không thật sự yêu thích – tuyệt đối không đưa vào nhà.

Tối giản thật sự: Không phải ít đồ, mà là ít điều khiến mình phân tâm

Chiếc sofa Scarpa từ năm 1932, chiếc bàn cà phê do con trai ông – Tobia Scarpa – thiết kế, chiếc giường gỗ kiểu Trung Hoa, bình phong bạc, hộp trà Cảnh Đức Trấn, tranh cắt giấy của bạn thân Millennial Ellen Hu…

Tất cả đều đến từ những hành trình tìm kiếm dài hơi, và đều có “tiểu sử”.

Cô giấu mọi thứ gây rối mắt: điều hòa được che bằng lưới, bìa sách úp ngược để giữ tông màu đồng nhất. “ Tôi tốn thêm vài phút để tìm sách, nhưng đổi lại là sự yên bình cho đôi mắt và tâm trí ”.

Nhà cô vừa mang tinh thần tối giản, vừa mang linh hồn của người sống trong đó. Đó là tối giản đúng nghĩa – có chọn lọc, có cá tính, và có khả năng duy trì.

Một không gian cho nghệ thuật – và cho tài chính tinh gọn

Điểm thú vị: phòng khách được cô biến thành xưởng thiết kế thời trang . Một góc nhỏ ẩn sau tấm rèm dùng để thiền, thay đồ hoặc để bạn bè… núp vào gọi điện.

Dù căn hộ sang trọng, Ling không tiêu “tung nóc”. Cô chọn những món mua một lần – dùng cả đời , thay vì chạy theo xu hướng. Cách tiêu tiền của cô thể hiện 3 nguyên tắc:

- Ưu tiên chất lượng hơn số lượng

- Không mua khi chưa thật sự cần

- Tài chính tập trung cho thứ mang lại giá trị lâu dài

Một kiểu tài chính tối giản, nhưng lại đem đến sự giàu có bền vững.

40 tuổi, độc thân, sống một mình – và hạnh phúc một cách có trách nhiệm

“ Tôi 40 tuổi, độc thân và rất hạnh phúc. Tôi không muốn quay về tuổi 20 ”. Ling nói thẳng như vậy.

Cô không sốt ruột vì tuổi tác, không gấp gáp tìm người yêu, không làm thẩm mỹ để níu kéo gì cả. “ Điều quan trọng là trong đầu bạn có gì. ”

Cô có thể:

- Ăn tối một mình ở nhà hàng sang trọng 3 tiếng

- Ở nhà cả tuần không ra ngoài

- Tự thưởng cho mình bất cứ điều gì mà không cần xin phép ai

- Chọn sống theo nhu cầu của chính mình

Đó là đặc quyền của một người phụ nữ tự lập – có tài chính vững – và biết rõ điều gì làm mình vui .

Tự do đến từ làm việc – và tài chính đến từ dám bắt đầu lại

Trước khi có thương hiệu riêng, Ling từng làm biên tập viên, rồi đi du học, rồi làm thực tập sinh từ đầu ở Mỹ. Cô kể:

“ Ở New York, không ai giới hạn bạn. Một người mẫu có thể làm bồi bàn, một nghệ sĩ có thể đi bán hàng. Và bạn có thể bắt đầu lại bất kỳ lúc nào ”.

Bộ sưu tập đầu tiên của cô ra mắt năm 2016 và được nhiều siêu mẫu ủng hộ. Tài chính của cô vững dần lên – từng chút một, nhưng đủ để cô chọn cuộc sống mình muốn.

Năm 2020, cô quay về Thượng Hải và thích nghi lại nhịp sống nhanh, công việc liên tục trên WeChat 24/7. Cô giữ nguyên triết lý: lựa chọn ít hơn – tập trung nhiều hơn – không kỳ vọng quá đà .

Điều đọng lại sau 40 năm sống: càng trưởng thành, càng thấy giản dị là sang trọng nhất

Sau quá nhiều phong cách, cô chỉ giữ lại một tủ đồ cơ bản. Sau hàng chục con đường vòng, cô hiểu: “ Tự do quan trọng hơn tình yêu. Chủ động tài chính quan trọng hơn mọi điều khác ”.

Gia đình từng lo lắng chuyện kết hôn, nhưng thấy cô ổn định, họ dần yên tâm.

Ling bảo: “ Phụ nữ nhất định nên đi làm. Tài chính ổn định giúp ta tự chọn cuộc sống mình muốn ”.

Kết

Ling Licheng bước vào tuổi 40 trong một căn nhà thuê trăm năm tuổi – rộng, đẹp và nghệ thuật, nhưng cũng rất có trách nhiệm: cô tự trả tiền, tự duy trì, tự nâng cấp cuộc sống của mình.

Câu chuyện của cô không chỉ là chuyện thẩm mỹ, mà còn là bài học về tài chính, tự do và khả năng chọn lựa : Khi bạn đủ mạnh để tự lo cho mình, bạn có thể sống theo cách đẹp nhất mà bạn muốn.