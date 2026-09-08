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Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân

Minh Ngọc
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Ngoài căn hộ 150m² này, Ngô Thanh Vân còn sở hữu nhiều bất động sản khác tại TP.HCM.

Ngô Thanh Vân là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như người mẫu, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim. Cô bắt đầu được biết đến từ cuối thập niên 1990, sau đó ghi dấu ấn qua các bộ phim như Dòng máu anh hùng, Bẫy rồng, Cô Ba Sài Gòn và được khán giả gọi với biệt danh đả nữ.

Bên cạnh diễn xuất, Ngô Thanh Vân còn thành công ở vai trò nhà sản xuất với nhiều dự án điện ảnh như Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Hai Phượng và Thanh Sói. Cô cũng tham gia một số dự án quốc tế.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp thành công, Ngô Thanh Vân còn được biết đến là nghệ sĩ có gu sống và thẩm mỹ khá đặc biệt. Nữ diễn viên từng sở hữu nhiều bất động sản tại TP.HCM, trong đó nổi bật là căn hộ rộng khoảng 150m² mà cô và ông xã Huy Trần đang sinh sống.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 1.

Căn hộ của Ngô Thanh Vân tọa lạc tại khu vực quận 2, TP.HCM, có diện tích khoảng 150m². Không gian sở hữu tầm nhìn rộng, hướng ra thành phố và sông Sài Gòn. Được biết, Ngô Thanh Vân đã tậu căn hộ này trước khi kết hôn.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, sang trọng, lấy gam đen, xám và các tông màu trung tính làm chủ đạo. Nữ diễn viên cũng đầu tư nhiều thiết bị điện tử hiện đại cùng nội thất cao cấp, tạo nên không gian sống tiện nghi nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 2.
Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 3.
Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 4.
Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 5.

Căn hộ được cải tạo trong khoảng 4 tháng, từ phần thô đến hoàn thiện nội thất. Ngô Thanh Vân vốn là người cầu toàn nên từng chi tiết đều được tính toán kỹ lưỡng, vừa đảm bảo công năng vừa phù hợp với phong cách mạnh mẽ, hiện đại của gia chủ. Cách bài trí tối giản cùng những món đồ nội thất, điện tử đời mới giúp căn hộ mang vẻ sang trọng và thời thượng.

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Phòng khách là một trong những khu vực nổi bật nhất trong căn hộ. Ở vị trí trung tâm, Ngô Thanh Vân đặt một bộ sofa xám cỡ lớn, kết hợp cùng nội thất gỗ tối màu, thảm và những món đồ trang trí có thiết kế tối giản, đồng điệu với tổng thể căn nhà.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 7.
Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 8.
Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 9.

Ngoài căn hộ 150m² này, Ngô Thanh Vân còn được biết đến với việc sở hữu nhiều bất động sản tại TP.HCM. Mỗi không gian sống của cô lại mang một phong cách thiết kế khác nhau, thể hiện gu thẩm mỹ và cá tính riêng.

Sau khi về chung một nhà vào năm 2022, cặp đôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Năm 2025, Ngô Thanh Vân và Huy Trần chào đón con đầu lòng.

Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 10.
Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 11.
Căn hộ 150m2 của Ngô Thanh Vân: Không gian sống sang trọng và hiện đại tại TP . HCM - Ảnh 12.
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Tags

Ngô Thanh Vân

huy trần

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TP.HCM.

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