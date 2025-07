Cần đưa trạm sạc xe điện vào tiêu chuẩn bắt buộc của các dự án nhà ở

Rà soát hệ thống điện trong chung cư

Tại nhiều nhà trọ ở TPHCM, việc tìm một chỗ sạc xe điện không hề dễ dàng. Hiện không ít nơi đã từ chối sạc xe điện trong hầm xe vì lo ngại về an toàn và quá tải hệ thống điện đã khiến nhiều người dân gặp bất tiện.

Tuy nhiên, khó khăn về hạ tầng chỉ là một phần. Nhiều chủ nhà trọ cho biết, nỗi lo lớn nhất chính là an toàn phòng chống cháy nổ. Pin xe điện, khi xảy ra sự cố, sẽ trở thành một nguồn nguy hiểm.

Chung cư Emeral thuộc Khu đô thị Celadon City, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM bố trí trạm sạc xe điện ngay cổng ra vào để bảo vệ tiện trông coi.

Chủ đầu tư các chung cư Thái An 1-2-3-4-6 và khu văn phòng - căn hộ Thái An tại TPHCM là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành đã có văn bản gửi UBND các phường An Hội Tây, Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, cư dân và ban quản trị, ban quản lý các chung cư Thái An liên quan việc rà soát lại hệ thống điện trong chung cư.

Theo văn bản, Địa ốc Đất Lành cho hay các chung cư kể trên do doanh nghiệp xây dựng đã hoạt động ổn định từ 2008 đến nay. Tuy nhiên do nhu cầu đi các loại xe điện rất cao của cư dân, dẫn tới việc tầng hầm phải bố trí khu vực sạc pin cho các loại xe này.

Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành kiến nghị ban quản trị, ban quản lý các chung cư có kế hoạch rà soát lại tất cả hệ thống thiết bị điện, dây dẫn điện, nhất là tại tầng hầm và tính toán công suất sử dụng tại trạm sạc pin, từ đó thông báo cho cư dân cách sử dụng trạm sạc.

Trên thiết bị cần ghi rõ công suất, cường độ dòng điện tối đa là bao nhiêu, cần thiết phải thay thế dây dẫn đảm bảo công suất tải. Bên cạnh đó các trạm sạc (nếu có) phải được cơ quan thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho phép.

Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành đề nghị các chung cư phải có trang bị đủ dụng cụ và nhân viên có giấy chứng nhận đã qua tập huấn huấn luyện về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ đủ số lượng chữa cháy và ngăn cháy lan rộng cao.

Trao đổi với PV Tiền Phong , giám đốc một công ty bất động sản cho rằng việc bố trí nơi sạc xe điện tại các chung cư đã xây dựng trước đây là một trở ngại lớn về mặt kỹ thuật. Với những dự án mới bàn giao nhà trong thời gian 5 năm trở lại đây, có khu vực sạc riêng biệt hoặc là có cơ sở hạ tầng đủ đảm bảo để lắp đặt thì dễ dàng.

Tuy nhiên, với những chung cư cũ, hệ thống điện đi âm tường, hệ thống kỹ thuật, các tòa nhà xuống cấp thì việc phải lắp đặt một hệ thống trạm sạc cho cư dân là rất khó khăn.

“Trước đây chưa có khái niệm về xe điện nên hệ thống điện tại các tầng hầm cũng chỉ mới thiết kế ở mức tương đối. Trong khi nhu cầu đi xe điện hiện nay tăng cao với có nhiều xe đạp, xe máy điện đa dạng chủng loại, dùng nhiều thiết bị sạc với chất lượng, nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Vì vậy, việc đề cao an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư là cần thiết”, vị giám đốc nói.

Không có cơ sở

Trước lo ngại của cộng đồng về nguy cơ cháy nổ khi sử dụng xe điện, ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM) cho biết, nguy cơ cháy nổ chủ yếu đến từ đường truyền dân sinh kém chất lượng chứ không phải xe hay pin.

Theo ông Hải, qua quá trình khảo sát ý kiến các chuyên gia chuyên môn về năng lượng điện thì nguyên nhân chủ yếu gây cháy nổ phương tiện điện thời gian qua là do đường truyền ở các khu nhà trọ, khu chung cư cũ không đảm bảo, còn quá trình chuyển điện từ phích cắm tới ổ sạc xe, cho tới phương tiện có độ an toàn rất cao.

Chính vì vậy, trong đề án, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM đã đề xuất chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, khuyến nghị các chủ nhà trọ thiết kế lại hệ thống điện đồng bộ để đảm bảo cho việc sạc pin qua đêm và có kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn.

Hiện không có bất kỳ điều khoản nào cấm xe điện trong hầm để xe.

Luật sư Trần Minh Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Gia đình, Đoàn luật sư TPHCM - cho biết, lý do liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy mà một số ban quản lý chung cư viện dẫn để e dè với xe điện không có cơ sở pháp lý. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BXD về nhà chung cư chỉ quy định yêu cầu khu vực để xe phải được thiết kế và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cháy nổ.

Quy chuẩn này không có bất kỳ điều khoản nào cấm xe điện trong hầm để xe. Như vậy, trách nhiệm bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc về chủ đầu tư và ban quản lý trong việc đầu tư trang thiết bị, không thể lấy lý do thiếu an toàn để áp đặt lệnh cấm trái luật đối với cư dân.

Luật sư Trần Minh Hùng khẳng định, thay vì đưa ra lệnh “cấm” toàn diện - vốn trái pháp luật và ảnh hưởng đến quyền lợi cư dân - thì cần có giải pháp quản lý an toàn phù hợp với quy định pháp luật.