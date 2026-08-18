Căn cứ UAV Nga vây chặt NATO

Nga đã xây dựng một mạng lưới căn cứ UAV mới gần biên giới với Belarus và Ukraine, có khả năng đưa lãnh thổ NATO vào tầm tấn công.

Máy bay không người lái Geranium-2 của Nga.

Theo Kyiv Post, các hình ảnh vệ tinh và tài liệu bị rò rỉ mà tờ The Telegraph đã nghiên cứu cho thấy ít nhất 59 đường ray phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) mới tại 10 địa điểm quân sự và dân sự của Nga.

Một số căn cứ này đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine.

Việc mở rộng này đang làm dấy lên lo ngại rằng cơ sở hạ tầng đó cuối cùng có thể được sử dụng để đe dọa các nước NATO, bao gồm cả Ba Lan.

Các trung tâm máy bay không người lái mới gần NATO

Các địa điểm phóng bao gồm các căn cứ quân sự và sân bay dân sự được cải tạo lại, cũng như các cơ sở mới được xây dựng ở những vùng hẻo lánh của Nga.

Công ty chuyên về tình báo máy bay không người lái DroneSec đã phân tích hình ảnh vệ tinh và phát hiện ra khoảng 20 trong số các đường ray phóng mới đủ dài để chứa các máy bay không người lái tầm xa mới nhất của Nga.

Các địa điểm này cũng đang được mở rộng. Tại một số địa điểm, các đường ray phóng bổ sung đang được xây dựng, cho thấy Nga đang chuẩn bị phóng số lượng lớn máy bay không người lái.

Mỗi căn cứ trong số đó có đủ sức chứa cho hơn 1.000 máy bay không người lái. Theo dữ liệu theo dõi nguồn mở, 7 trong số 10 địa điểm được tờ The Telegraph xác định đã được sử dụng trong các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine.

Máy bay không người lái nhanh hơn và xa hơn

Nga đã nhanh chóng nâng cấp phiên bản máy bay không người lái Shahed do Iran thiết kế, phát triển các biến thể nhanh hơn có thể di chuyển hàng trăm dặm và mang đầu đạn nặng hơn.

Các tài liệu mật của Chính phủ Ukraine bị rò rỉ, cho thấy các máy bay không người lái Geran-4 và Geran-5 thế hệ mới có khả năng đạt tốc độ khiến hệ thống phòng không khó đánh chặn hơn, đồng thời mang theo phần chiến đấu lên đến 90kg.

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cũng cảnh báo Nga đang thử nghiệm trang bị tên lửa không đối không cho máy bay không người lái Geran, có khả năng cho phép chúng nhắm mục tiêu vào các máy bay bảo vệ các thành phố của Ukraine.

Các máy bay không người lái đang được cung cấp cho các trung tâm phóng mới. Đây là sản phẩm từ khu kinh tế đặc biệt Alabuga, một trong những trung tâm sản xuất máy bay không người lái chính của Nga.

Thông tấn Ukraine, cho biết việc mở rộng này không có nghĩa là Nga đang chuẩn bị tấn công NATO ngay lập tức. Nhưng cơ sở hạ tầng mới này mang lại cho Nga nhiều lựa chọn hơn nếu quyết định leo thang xung đột với liên minh.

Một số địa điểm trong số này có thể khiến Ba Lan nằm trong tầm bắn của các máy bay không người lái tấn công tầm xa mới nhất của Nga.

Các quan chức tình báo châu Âu và Mỹ đã cảnh báo Nga có thể xem xét các hành động khiêu khích chống lại Ba Lan, bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc các hoạt động giả mạo nhằm đổ lỗi cho Ukraine.

NATO cho biết họ đang tăng cường khả năng phát hiện, vận hành và chống lại máy bay không người lái khi công nghệ này nhanh chóng làm thay đổi chiến tranh hiện đại.