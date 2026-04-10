Căn cứ quân sự Mỹ sẽ sớm xuất hiện trên lãnh thổ Israel?

Bộ Quốc phòng Israel cho thấy họ đang xây dựng kế hoạch cho việc đặt các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ nước mình trong tương lai không xa, sau khi cuộc chiến tranh hiện tại với Iran kết thúc.

Theo nguồn tin từ các cơ quan an ninh Israel, những khuyến nghị liên quan đang được chuẩn bị để trình lên chính phủ nước này cũng như Nhà Trắng để xem xét phê duyệt.

Sáng kiến nói trên từ phía Israel được kỳ vọng sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các đồng minh và đảm bảo đưa ra phản ứng nhanh chóng đối với những thách thức an ninh tại khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, đề xuất này bao gồm việc di dời các căn cứ hiện có của Mỹ từ những quốc gia khác trong khu vực đến lãnh thổ Israel và tạo ra các trung tâm hậu cần mới. Israel xem tình hình hiện tại là cơ hội để thay đổi triệt để bản đồ hiện diện quân sự của Mỹ.

Một quan chức Israel nhấn mạnh, quốc gia này đã thể hiện sự ổn định và năng lực tác chiến rất cao, xứng đáng là một đối tác đáng tin cậy. Cho nên vị trí căn cứ quân sự Mỹ trong lãnh thổ Israel sẽ cho phép sử dụng hiệu quả hơn tiềm năng tình báo của cả hai bên.

Mỹ sẽ đặt căn cứ quân sự tại Israel khi cuộc chiến Iran kết thúc?

Trước đó, Quốc hội Israel đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2026, trong đó dự kiến tăng chi tiêu quốc phòng ở mức cao kỷ lục do việc tiến hành chiến dịch quân sự trên nhiều mặt trận.

Việc tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 9,6 tỷ USD chủ yếu là do chiến dịch tấn công mang tên Sư Tử Gầm (Operation Roaring Lion) - một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp với Iran bắt đầu từ ngày 28/2/2026.

Chiến dịch quân sự nói trên đã ghi nhận sự phối hợp tác chiến ở mức chưa từng có giữa Lực lượng phòng vệ Israel cùng với các quân binh chủng thuộc Quân đội Mỹ.

Mặc dù tiềm lực quân sự của Iran đã suy giảm đáng kể, tuy nhiên Israel vẫn phải đề phòng sự trỗi dậy của đối thủ trong tương lai. Vậy nên việc một căn cứ Mỹ xuất hiện trên lãnh thổ Israel sẽ mang lại hiệu quả răn đe cực lớn.

Tuy vậy, giới chuyên môn cũng chỉ ra khả năng lực lượng Mỹ tại Israel sẽ trở thành mục tiêu tấn công của những nhóm vũ trang được Iran ủy nhiệm, chẳng hạn như Hamas tại Palestine hay Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon.