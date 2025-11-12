Căn cứ quân sự khổng lồ 500 triệu USD sắp mọc lên ngay cạnh Gaza

Quân nhân Israel hoạt động sau một loạt cuộc không kích trên khắp Dải Gaza, miền nam Israel, ngày 29/10 (Ảnh: REUTERS/AMMAR AWAD)

Theo báo cáo điều tra của Shomrim ngày 11/11, Mỹ đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự quy mô lớn gần biên giới giữa Israel và Dải Gaza. Cơ sở này dự kiến sẽ có sức chứa hàng nghìn binh sĩ Mỹ và phục vụ cho các nỗ lực ổn định quốc tế trong tương lai.

Mục tiêu của căn cứ là tăng khả năng kiểm soát trực tiếp của Mỹ tại Gaza, giảm sự phụ thuộc vào hợp tác với Israel trong việc xử lý các bên liên quan như Hamas, Ai Cập, và Chính quyền Palestine.

Xe tăng của Israel đứng gần biên giới với Dải Gaza nhìn từ một vị trí ở phía biên giới Israel vào ngày 29/10 tại Nam Israel, Israel. (Ảnh: Amir Levy/Getty Images)

Một số nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết họ chưa được thông báo hoặc chỉ biết rất ít về kế hoạch này, cho thấy dự án vẫn đang ở giai đoạn sơ bộ hoặc chưa được công khai đầy đủ.

Theo Times of Israel và Shomrim, chi phí xây dựng căn cứ ước tính khoảng 500 triệu USD, và đây được xem là bước chuyển lớn trong chính sách của Israel, vốn trước đây hạn chế sự hiện diện của lực lượng quốc tế trong khu vực.

Hiện tại, Mỹ đã thiết lập một trung tâm điều phối dân sự – quân sự (CMCC) tại Kiryat Gat, hoạt động từ cuối tháng 10, nhưng chỉ chứa vài trăm binh sĩ và có vai trò điều phối hơn là tác chiến