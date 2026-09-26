Cận cảnh xe bọc thép Mbada chịu được vụ nổ tương đương 6kg TNT

Xe Mbada nặng 10 tấn của Nam Phi, đạt tốc độ 110km/h và được thiết kế chịu vụ nổ tương đương 6kg TNT dưới bánh hoặc thân xe.

Xe bọc thép hạng nhẹ Mbada 4×4. Hình ảnh: Paramount

Xe bọc thép module hạng nhẹ 4×4 (LAMV) mới của công ty Paramount (Nam Phi) được chế tạo nhằm bảo vệ kíp xe trước các vụ nổ mìn trong môi trường chiến trường có nguy cơ cao.

Có tên Mbada, phương tiện được thiết kế để chịu được vụ nổ tương đương 6kg thuốc nổ TNT dưới bánh xe hoặc ngay bên dưới thân xe.

Xe có thân monocoque được hàn hoàn toàn, đạt khả năng bảo vệ đạn đạo cấp 1 và cấp 2 theo STANAG 4569, cùng khả năng bảo vệ trước vụ nổ mìn cấp 2a và 2b.

Mbada nặng khoảng 10 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 110km/h trên đường. Xe có 4 chỗ ngồi gồm: Lái xe, chỉ huy và 2 thành viên kíp xe khác.

Phương tiện có thể tích hợp vũ khí, giá lắp antenna, giá đạn, hệ thống liên lạc nội bộ và thiết bị chỉ huy, kiểm soát.

Thiết kế module cho phép cấu hình xe phục vụ các nhiệm vụ trinh sát, bảo vệ biên giới, vận chuyển binh sĩ, hậu cần, giám sát và bảo vệ lực lượng.

Mbada có các phiên bản tay lái trái và tay lái phải, sử dụng động cơ diesel tăng áp 6 cylinder công suất 450 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ thống truyền động 2 cấp.

Hợp tác phát triển với Ấn Độ

Được phát triển cùng công ty Kalyani Strategic Systems Limited (KSSL) của Ấn Độ, Mbada được trưng bày tại triển lãm Hàng không Vũ trụ và Quốc phòng châu Phi (AAD) ở Pretoria, Nam Phi.

Các công ty đang hướng tới khách hàng là lực lượng vũ trang tại Ấn Độ, châu Phi, Nam Á và các thị trường quốc tế khác.

“Việc ra mắt Mbada tại AAD 2026 phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc phát triển các giải pháp quốc phòng đẳng cấp thế giới thông qua những quan hệ đối tác quốc tế vững mạnh.

Bằng cách kết hợp năng lực kỹ thuật tiên tiến của KSSL... Mbada là minh chứng cho tầm nhìn chung của chúng tôi trong việc cung cấp những năng lực sáng tạo, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cho khách hàng tại các thị trường trên toàn cầu”, EO KSSL Neelesh Tungar cho biết.

Một biến thể liên quan có tên Simha đã được trưng bày tại Eurosatory 2026 ở Paris, Pháp dành cho thị trường Ấn Độ và các thị trường quốc tế khác.