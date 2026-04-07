Cận cảnh vóc dáng của nữ gymer sở hữu hai số đo trên 1 mét

Hoàng Dương |

Ngỡ ngàng với nhan sắc hiện tại của cô gái, giảm 25kg mỡ thừa nhưng số đo 3 vòng vẫn cực "khủng".

Câu chuyện về những màn "biến hình" luôn là nguồn cảm hứng bất tận với những người tập luyện. Gần đây, hành trình của nữ gymer Ngân Quỳnh khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Từ một cô gái từng mặc cảm với cân nặng chạm mốc 100kg, cô đã giảm thành công 25kg mỡ thừa để sở hữu một hình thể mà bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.

Quá khứ mặc cảm và cột mốc 100kg đầy ám ảnh

Cân nặng chạm ngưỡng 1 tạ không chỉ là một con số, nó là một gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần. Với nhiều người, đây là con số dễ khiến họ rơi vào trạng thái buông xuôi. Ngân Quỳnh chia sẻ rằng để có được vóc dáng như hiện tại, cô đã phải trải qua một quá trình cực khổ kéo dài nhiều năm chứ không phải ngày một ngày hai.

Nỗi mặc cảm về ngoại hình quá khổ thường đi kèm với những ánh mắt phán xét. Việc bắt đầu tập luyện khi cơ thể đang ở trạng thái nặng nề nhất đòi hỏi một ý chí thép. Những bước chân đầu tiên trên máy chạy bộ hay những hiệp nâng tạ đầu tiên khi cơ thể vẫn còn "đồ sộ" là thử thách lớn nhất mà cô phải vượt qua.

"Cận cảnh" vóc dáng hiện tại

Thông thường, với phụ nữ, cân nặng 74kg hay 75kg vẫn bị coi là "nặng ký". Thế nhưng, nhìn vào Ngân Quỳnh, người ta thấy một định nghĩa hoàn toàn khác về cái đẹp. Nhờ tập luyện bền bỉ tại các hệ thống phòng gym, lượng mỡ thừa đã được thay thế bằng những khối cơ săn chắc. Dưới đây là những thông số hình thể "vạn người mê" của Ngân Quỳnh được công khai: Chiều cao: 170cm, cân nặng hiện tại: 74kg, số đo 3 vòng cực "khủng" lần lượt là 108 - 75 - 106cm.

Ngân Quỳnh sở hữu tỉ lệ cơ thể hình đồng hồ cát ấn tượng. Nặng 74kg nhưng chiều cao 170cm và sự phân bổ cơ bắp hợp lý, cô trông vô cùng rực lửa và tràn đầy sức sống chứ không hề nặng nề.

Để giữ được số đo vòng một và vòng ba "khủng" trong khi giảm tận 25kg mỡ thừa là một bài toán khó về dinh dưỡng và tập luyện. Cô không ngại những bài tập vốn được coi là "nặng đô" cho phái nữ để cải thiện độ săn chắc cho phần thân trên. Như chính chủ chia sẻ, đây là "cả quá trình nhiều năm" chứ không phải kết quả tức thời. Sự bền bỉ này giúp làn da có thời gian co giãn, tránh tình trạng chảy xệ sau khi giảm một lượng lớn cân nặng. Thay vì vẻ đẹp yếu ớt, Ngân Quỳnh toát lên sự mạnh mẽ, tự tin của một người phụ nữ làm chủ được hình thể của mình.

Không chỉ gây ấn tượng bởi hình thể, cô còn xây dựng cho mình một phong cách cá nhân rất riêng biệt. Cô thường chọn những trang phục thể thao ôm sát, tôn vinh triệt để những đường cong "vàng" của cơ thể. Thỉnh thoảng, cô cũng xuất hiện với những tạo hình quyến rũ và đầy quyền lực trong các bộ ảnh nghệ thuật.

Trên mạng xã hội, Ngân Quỳnh thường xuyên tương tác với fan bằng thái độ khiêm tốn và hài hước. Cô tự nhận mình "giờ vẫn còn múp nhưng tốt hơn trước rất nhiều rồi". Đặc biệt, cô còn hóm hỉnh chia sẻ về "nghịch lý" của mình: "Trước mập thì có bồ, ốm cái tự nhiên ế".

Màn giảm cân từ 100kg xuống vóc dáng hiện tại là một câu chuyện đầy cảm hứng cho bất kỳ ai đang cảm thấy bế tắc với cân nặng của mình.  Hành trình của Ngân Quỳnh vẫn đang tiếp tục, chắc chắn cô sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ hơn nữa cho những người dõi theo mình.

