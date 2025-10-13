Cận cảnh vị trí chuẩn bị xây trạm bơm tiêu úng hơn 4.200 tỷ đồng lớn nhất Hà Nội

Trước việc thành phố liên tiếp bị ngập nặng vừa qua, đặc biệt là khu vực phía Tây (thuộc lưu vực sông Nhuệ), UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát và có phương án bố trí vốn để thực hiện các dự án thoát nước, trong đó có Dự án đầu tư Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc.