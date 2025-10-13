Cận cảnh vị trí chuẩn bị xây trạm bơm tiêu úng hơn 4.200 tỷ đồng lớn nhất Hà Nội
Với công suất bơm 170 m3/s, dự án trạm bơm Liên Mạc khi hoàn thành sẽ là trạm bơm tiêu thoát nước mưa lớn nhất Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng vừa được thành phố yêu cầu rà soát, sớm triển khai để tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây.
