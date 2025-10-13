HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cận cảnh vị trí chuẩn bị xây trạm bơm tiêu úng hơn 4.200 tỷ đồng lớn nhất Hà Nội

Anh Trọng |

Với công suất bơm 170 m3/s, dự án trạm bơm Liên Mạc khi hoàn thành sẽ là trạm bơm tiêu thoát nước mưa lớn nhất Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng vừa được thành phố yêu cầu rà soát, sớm triển khai để tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây.

VIDEO vị trí sẽ xây trạm bơm tiêu úng lớn nhất Hà Nội

Vị trí xây dựng dự án được xác định tại bờ đê sông Hồng, đoạn qua công trình thủy lợi cống Liên Mạc (phường Thượng Cát, Hà Nội).

Hiện công trình thủy lợi cống Liên Mạc chỉ có chức năng lấy nước sông Hồng vào sông Nhuệ để phục vụ tưới tiêu cho nông nghiệp, không có chức năng bơm, xả nước khi nước sông Nhuệ dâng cao.

Lý do là nước sông Hồng luôn cao hơn sông Nhuệ (đầu nguồn), và công trình thủy lợi Liên Mạc không có trạm bơm nên không thể xả nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng.

Từ thực tế này, năm 2013, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Dự án đầu tư Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc, trong đó có trạm bơm với công suất 170m³/s (giai đoạn 1 là 70m³/s) để bơm nước mưa từ sông Nhuệ (tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây thành phố) ra sông Hồng.

Dự án xây dựng tại vị trí công trình thủy lợi Liên Mạc hiện nay, nhưng công trình vẫn chưa được triển khai do vướng mắc trong việc huy động nguồn vốn bằng hình thức BT hơn 7.200 tỷ đồng.

Trước việc thành phố liên tiếp bị ngập nặng vừa qua, đặc biệt là khu vực phía Tây (thuộc lưu vực sông Nhuệ), UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát và có phương án bố trí vốn để thực hiện các dự án thoát nước, trong đó có Dự án đầu tư Xây dựng cụm công trình đầu mối Liên Mạc.

Mục tiêu của Dự án công trình đầu mối Liên Mạc gồm hai nhiệm vụ: lấy nước sông Hồng vào sông Nhuệ phục vụ sản xuất nông nghiệp, và tiêu nước từ sông Nhuệ ra sông Hồng cho khu vực phía Tây Hà Nội với lưu lượng 170 m³/s (giai đoạn 1: 70 m³/s, giai đoạn 2: 100 m³/s), đây sẽ là trạm bơm có công suất lớn nhất Hà Nội khi hoàn thành.

Cùng với đó, dự án cũng tiến hành cải tạo mặt đê đoạn đi qua khu vực xây dựng, mở rộng đường giao thông qua trạm bơm Liên Mạc, góp phần giảm tình trạng đi lại khó khăn, ùn ứ như hiện nay.

