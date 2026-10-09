Cận cảnh vành đai 2,5 trước giờ G thông xe kỹ thuật, người dân Hà Nội háo hức khi đi từ Nguyễn Trãi đến Giải Phóng chỉ còn 5 phút

Những ngày đầu tháng 10, công trường các đoạn đường Vành đai 2,5 vẫn nhộn nhịp máy móc, công nhân khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng
Tại nhiều đoạn, mặt đường đã được rải nhựa asphalt, cây xanh cũng được trồng dọc hai bên.
Một số vị trí vẫn còn hàng rào công trường và các phần việc đang tiếp tục được triển khai
Theo kế hoạch, dự án hướng tới thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10, đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Theo Sở Xây dựng, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội dự kiến thông xe một số đoạn thuộc đường Vành đai 2,5, gồm tuyến đường số 5 vào Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; đoạn Cầu Giấy - Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ; đoạn Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng; đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi - Đầm Hồng và đường Lĩnh Nam.
Với những người thường xuyên di chuyển giữa hai khu vực, quãng đường vốn không quá xa nhưng có thể mất hàng chục phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ khi ùn tắc
Ông Nguyễn Thắng (Đầm Hồng, phường Định Công, Hà Nội) cho biết trước đây, nếu đi từ Giải Phóng đến Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm, ông thường phải mất khá nhiều thời gian. “Ngày xưa, nếu đi từ Giải Phóng ra Nguyễn Trãi vào giờ cao điểm, nếu đường không tắc thì tôi cũng phải mất khoảng 15-20 phút. Còn nếu tắc ở Ngã Tư Sở thì có khi mất cả tiếng”, ông Thắng nói.
Theo ông, việc tuyến đường mới hoàn thành sẽ tạo thêm lựa chọn cho người dân, đồng thời giảm áp lực lên những tuyến vốn thường xuyên đông đúc. “Đi đường này thì nhanh hơn. Khi đường hoàn thành, tôi nghĩ có thể giảm tải cho Trường Chinh, Lê Trọng Tấn và cả Vành đai 3 nữa”, ông Thắng chia sẻ.
Thực tế ghi nhận tại công trường cho thấy, dù tuyến đường chưa hoàn thiện, việc di chuyển từ Nguyễn Trãi về phía Giải Phóng đã thuận tiện hơn khi có thể đi theo tuyến mới
Quãng đường này hiện mất khoảng 10 phút trong điều kiện công trường còn đang thi công. Khi hoàn thiện, thời gian di chuyển được kỳ vọng chỉ còn khoảng 5 phút, thay vì phải mất 30 phút đến một tiếng, thậm chí lâu hơn vào những thời điểm ùn tắc trên các tuyến cũ.
Với những người đi làm bằng ô tô, sự thay đổi này được kỳ vọng còn rõ rệt hơn
Một nam thanh niên đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cho biết anh đến tuyến đường vì tò mò sau khi thấy nhiều người tìm đến trải nghiệm. “Tôi thấy mọi người đang tò mò nên cũng đi thử. Nếu con đường này hoàn thành thì rất thuận tiện”, anh nói.
Theo anh, trước đây nếu đi từ Giải Phóng, anh phải vòng qua Trường Chinh rồi qua Ngã Tư Sở. Đây đều là những khu vực thường xuyên đông phương tiện. “Xe máy còn có thể luồn lách được, chứ ô tô đi những tuyến đó thì rất khổ. Nếu tôi đi từ Giải Phóng đến chỗ làm ở đường Hoàng Đạo Thúy vào giờ cao điểm, có khi mất khoảng 40-45 phút. Đường đông, lại phải dừng đèn đỏ rất lâu” anh kể “Đi đường này thì chỉ mất khoảng 5-10 phút thôi nên rất tiện. Tôi rất vui và cũng mong đến 10/10 có thể thông xe”.
Điều đáng chú ý là dù có ô tô, trước đây anh gần như không lựa chọn phương tiện này cho những chuyến đi qua khu vực thường xuyên ùn tắc. “Tôi có ô tô nhưng trước đây không dám đi bằng ô tô, trừ khi bất khả kháng. Bình thường tôi lúc nào cũng ưu tiên xe máy. Nếu đi ô tô theo lộ trình trước kia, tôi có thể phải mất hơn một tiếng. Khi đường này hoàn thành, chắc chắn tôi sẽ dùng ô tô để đi nhiều hơn. Tôi nghĩ người dân sẽ được lợi rất nhiều. Con đường này mọi người đã mong mỏi nhiều năm rồi”, anh nói.
Không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, tuyến đường mới còn được kỳ vọng giúp giảm những bất tiện mà người dân phải chịu trong sinh hoạt hằng ngày. “Chúng tôi là người trẻ, hàng ngày đi qua đây cũng thấy rất nhiều bất cập. Trước đây phải vòng vèo, mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến rất nhiều thứ trong cuộc sống. Vì vậy, tôi rất mong tuyến đường sớm hoàn thành”
Theo thiết kế, khi thông xe toàn tuyến, đường Vành đai 2,5 sẽ có 3 làn xe mỗi chiều, tổng cộng 6 làn xe. Những đoạn đã hoàn thiện cũng được trồng cây xanh hai bên đường, từng bước hình thành diện mạo mới cho tuyến giao thông.
Dự án Vành đai 2,5 từng chậm tiến độ trong nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến tháng 5/2026, toàn bộ mặt bằng được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị tăng tốc thi công.
Hiện công nhân và các đơn vị thi công đang tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến đường vào ngày 10/10
Trong quý IV, thành phố dự kiến tiếp tục đưa vào khai thác đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, hầm chui nút giao Kim Đồng, đường Vành đai 3,5 đoạn qua xã Hoài Đức và Quốc lộ 21B đoạn Vân Đình - đường tỉnh 424.
Trước ngày 31/12, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, cầu Tân Phú qua sông Đáy, đường trục phía Nam, đường song hành Đại lộ Thăng Long đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình và nút giao với đường 70.
Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện để đưa vào khai thác đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.