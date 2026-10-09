Cận cảnh vành đai 2,5 trước giờ G thông xe kỹ thuật, người dân Hà Nội háo hức khi đi từ Nguyễn Trãi đến Giải Phóng chỉ còn 5 phút

Điều đáng chú ý là dù có ô tô, trước đây anh gần như không lựa chọn phương tiện này cho những chuyến đi qua khu vực thường xuyên ùn tắc. “Tôi có ô tô nhưng trước đây không dám đi bằng ô tô, trừ khi bất khả kháng. Bình thường tôi lúc nào cũng ưu tiên xe máy. Nếu đi ô tô theo lộ trình trước kia, tôi có thể phải mất hơn một tiếng. Khi đường này hoàn thành, chắc chắn tôi sẽ dùng ô tô để đi nhiều hơn. Tôi nghĩ người dân sẽ được lợi rất nhiều. Con đường này mọi người đã mong mỏi nhiều năm rồi”, anh nói.