Cận cảnh tuyến đường hơn 2.000 tỷ kết nối cảng container lớn nhất Việt Nam: Mở rộng gấp 4 lần, loạt dự án tại khu Đông TP.HCM hưởng lợi

Dự án không chỉ tháo gỡ “nút thắt cổ chai” ám ảnh cửa ngõ cảng Cát Lái suốt gần 20 năm, mà còn bổ sung cú hích hạ tầng, tăng khả năng kết nối cho loạt dự án như The Privé, Palm City, Phố Đông Village cùng các khu dân cư quanh Cát Lái.
Là công trình trọng điểm trong làn sóng tăng tốc hạ tầng khu Đông TP.HCM, dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái) đã khởi công ngày 26/4/2025, dự kiến hoàn thành vào quý III/2026, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng.
Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy) dài gần 2 km. Tuyến đường được mở rộng từ khoảng 7m lên 30m (rộng hơn 4 lần hiện trạng), quy mô 6 làn xe, vỉa hè 4,5 m mỗi bên, đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và hào kỹ thuật ngầm.
Đây là trục huyết mạch nối khu An Phú – Mai Chí Thọ với nút giao Mỹ Thủy, cảng và phà Cát Lái, đảm nhận khối lượng lớn xe container và xe tải phục vụ logistics cảng. Đặc biệt, đây là dự án được người dân và doanh nghiệp khu vực chờ đợi gần 20 năm, nhằm xoá bỏ “nút thắt cổ chai” trên hành lang logistics phía Đông.
Theo anh Nhơn, ngụ phường Cát Lái: “Lúc thi công cũng ảnh hưởng phần nào đến việc buôn bán, nhưng đường mở rộng ra thì thông thoáng hơn hẳn, đi lại cũng thuận tiện hơn”.
Tuyến đường cũ nhỏ hẹp nhưng mỗi ngày phải “gánh” gần 20.000 lượt xe container ra vào cảng Cát Lái. Đây là cảng container lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2024, cảng Cát Lái xử lý 20,6 % tổng khối lượng hàng hoá và 25,7% sản lượng container cả nước. Ảnh: Ni Na.
Hơn nữa, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối trực tiếp với cầu Cát Lái sắp xây dựng, đường liên cảng cùng Vành đai 2,3, tạo thành trục giao thông liên vùng mới. Đồng thời, con đường giúp tăng khả năng kết nối cho bất động sản khu Đông, nơi tập trung loạt dự án tâm điểm như The Privé, Palm City, CitiGrand, Phố Đông Village và các khu dân cư quanh Cát Lái. Ảnh: KĐT Palm City (Trần Út)
Ngoài ra, đây còn là nền tảng cho các giai đoạn mở rộng tiếp theo, đặc biệt phân đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái dài gần 2km đang được đề xuất lộ giới 60–73m, quy mô lên đến 14 làn xe để đồng bộ với hướng tuyến cầu Cát Lái trong tương lai.
Đáng chú ý, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng chiếm gần 1.800 tỷ đồng, tương đương trên 85% tổng vốn dự án. Tính đến đầu tháng 7/2026, phường Cát Lái đã hoàn tất thu hồi 100% mặt bằng (360/360 hồ sơ, diện tích hơn 47.000 m²), bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, tạo điều kiện thi công đồng bộ, di dời hạ tầng kỹ thuật và tăng tốc hoàn thiện tuyến đường.
Hiện nhiều đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến nút giao Mỹ Thủy đã được thảm nhựa, hoàn thiện bó vỉa, vỉa hè và trồng cây xanh.
Tại một số vị trí, cột điện vẫn án ngữ giữa mặt đường, được sơn phản quang và bố trí biển cảnh báo.
Tại điểm đầu dự án, mặt đường và vỉa hè đã cơ bản hoàn thiện, tạo diện mạo đô thị khang trang. Đây là cửa ngõ nối khu Nam Rạch Chiếc, Bình Trưng và Thủ Thiêm với hướng Cát Lái.
Trong khi đó, điểm cuối tại nút giao Mỹ Thủy đang được đẩy nhanh các hạng mục cầu vượt, hầm chui và nhánh rẽ nhằm tách dòng xe container khỏi giao thông nội đô.
Tags
Theo
markettimes.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://markettimes.vn/can-canh-tuyen-duong-hon-2-000-ty-ket-noi-cang-container-lon-nhat-viet-nam-mo-rong-gap-4-lan-loat-du-an-tai-khu-dong-tp-hcm-huong-loi-124862.html