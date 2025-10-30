Cận cảnh Toyota Land Cruiser FJ tại Nhật Bản: Nhiều người chê 'ruột Fortuner' nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại

Toyota Land Cruiser FJ chính thức công bố thông tin vào ngày 21/10 vừa qua. Theo đó, xe sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh 2.7L mã 2TR-FE, công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian.

Đây chính là động cơ đang trang bị cho các phiên bản máy xăng của Fortuner tại Việt Nam hiện nay. Điều này khiến nhiều người tỏ vẻ không hài lòng, nhiều người dùng mạng xã hội lên tiếng chỉ trích cách làm này của hãng xe Nhật.

Rất nhiều bình luận không đồng tình với việc Land Cruiser FJ trang bị động cơ xăng 2.7L giống Fortuner. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, tại triển lãm Japan Mobility Show 2025 đang diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản), sự xuất hiện của Land Cruiser FJ thu hút sự quan tâm của rất đông giới truyền thông quốc tế.

Ghi nhận tại đây, chiếc Land Cruiser FJ được hàng chục phóng viên vây quanh để tìm hiểu, ghi hình, tác nghiệp. Bên ngoài xe ở mọi góc từ đầu xe, đuôi xe, 2 bên thân, cốp sau đều có nhiều người đứng xem. Bên trong xe cả 4 vị trí ghế ngồi thường xuyên kín chỗ. Thậm chí, nhiều người còn phải xếp hàng chờ đến lượt. Điều này cho thấy sức hút không thể chối cãi của mẫu xe địa hình mới nhất nhà Toyota.

Khu vực trưng bày Toyota Land Cruiser FJ luôn chật kín người. Ảnh: MXH

Về kích thước, Land Cruiser FJ dài 4.575 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.960 mm, trục cơ sở 2.580 mm. So với Corolla Cross, FJ dài hơn 114 mm nhưng ngắn hơn Land Cruiser “chuẩn” tới 348 mm, thể hiện rõ định hướng nhỏ gọn, cơ động hơn khi di chuyển trong đô thị.

Lấy cảm hứng từ những “đàn anh” Land Cruiser và Land Cruiser Prado, phiên bản FJ mới sở hữu diện mạo gọn gàng, linh hoạt nhưng vẫn giữ trọn DNA địa hình mạnh mẽ đặc trưng. Thiết kế vuông vức, khỏe khoắn và hơi hướng hoài cổ khiến chiếc xe trở nên khác biệt giữa thế giới SUV ngày càng hiện đại và bóng bẩy.

Thân xe nổi bật với các vòm bánh vuông góc, ốp hông dày dặn và cột D bản lớn gợi nhớ đến thiết kế Land Cruiser truyền thống. Tuy nhiên, chi tiết này cũng đồng nghĩa với việc tầm nhìn phía sau sẽ bị hạn chế. Ở đuôi, bánh dự phòng gắn ngoài tiếp tục khẳng định phong cách địa hình “chính hiệu”, đi cùng đèn hậu chữ C và cản sau vững chãi.

Toyota Land Cruiser FJ tại Nhật Bản. Ảnh: Linh Đan

Một điểm thú vị là Toyota trang bị cản trước và sau có thể tháo rời, giúp người dùng dễ dàng thay thế khi hư hại trong quá trình off-road. Hãng cũng giới thiệu thêm nhiều phụ kiện tùy chọn như ống thở, bậc lên xuống, thanh chống va hay bệ chở hàng trên mui.

Khoang cabin của FJ được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, lấy cảm hứng trực tiếp từ dòng Land Cruiser truyền thống. Bảng đồng hồ kỹ thuật số kết hợp với màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, cùng các nút điều khiển cơ học cho hệ thống điều hòa.

Cần số đặt cao, nhiều phím điều khiển địa hình bố trí xung quanh thể hiện đúng “chất” xe việt dã. Toyota cho biết FJ vẫn được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới, trong khi hàng ghế thứ hai có thể trượt linh hoạt để tối ưu không gian.

Một số hình ảnh của Toyota Land Cruiser FJ tại Nhật Bản: