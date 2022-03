Cận cảnh "tổ ấm tương lai" giá 4,3 triệu USD của Hyun Bin, Son Ye Jin

"Đám cưới thế kỷ" của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin sẽ diễn ra ngày 30/3 tới. Người hâm mộ của cặp đôi "BinJin" đang tự hỏi liệu cặp đôi có chuyển đến căn hộ áp mái xa hoa trị giá 4,3 triệu USD của Hyun Bin mà nam diễn viên đã mua vào năm 2020. Căn nhà rộng 241,5 m2 nằm trong khu nhà ở Walkerhill Podoville ở Achiul Village, gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Căn hộ áp mái của Hyun Bin nằm trong khu nhà Walkerhill Podoville ở Achiul Village.



Được thiết kế sang trọng với sự kết hợp trang nhã giữa đá cẩm thạch và bê tông, căn hộ áp mái hiện đại này được trang trí với đồ đạc và nội thất sang trọng. Ngôi nhà có nhiều tính năng hiện đại, bao gồm nhà bếp được trang bị với nhiều loại thiết bị.

Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn và cửa sổ trần cho phép ánh sáng ban ngày tự nhiên tràn vào căn hộ, đồng thời tạo khung cảnh đẹp như tranh vẽ của đường chân trời Seoul. Bên cạnh phòng tắm riêng, phòng ngủ chính còn có tủ quần áo không cửa ngăn rộng rãi. Căn hộ áp mái của Hyun Bin cũng được thiết kế với một khu vườn riêng trên tầng mái, nơi hoàn hảo để tiếp khách.

Căn hộ áp mái có cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn cũng như cửa sổ trần cho phép ánh sáng ban ngày tự nhiên tràn vào bên trong.

Khu chung cư cũng nằm trong khu dân cư an toàn và mang lại mức độ riêng tư rất cao. Điều này lý giải tại sao một số ngôi sao chọn sống ở đó. Hàng xóm của Hyun Bin là Park Jin-young, ca sĩ kỳ cựu kiêm Giám đốc điều hành của JYP Entertainment, nữ diễn viên Oh Yeon Seo, Han So Hee,...

Trong khi công ty quản lý của nam diễn viên, Vast Entertainment, trước đó đã phủ nhận việc Hyun Bin mua nhà làm tổ ấm, thì nhiều người hâm mộ vẫn tin rằng đó là tổ ấm mới của cặp đôi, đặc biệt là sau khi thông báo đính hôn.

Một góc nhìn khác của khu vực ăn uống.

Phòng ngủ chính có tủ quần áo không cửa ngăn kích thước rộng rãi.

Căn hộ áp mái của nam diễn viên có lối đi thẳng ra khu vườn riêng trên tầng mái.

Nếu Son Ye Jin thực sự chuyển đến sống trong căn hộ áp mái, cặp đôi sẽ đi theo con đường hôn nhân hạnh phúc giống nhiều ngôi sao Hàn Quốc: mua nhà trước khi kết hôn. Những ngôi sao đáng chú ý khác cũng từng đặt tiền lệ tương tự bao gồm nam diễn viên So Ji Sub cũng như cặp đôi quyền lực Rain và Kim Tae Hee.