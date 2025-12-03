Công ty Cổ phần Sông Ba Hạ được thành lập trên cơ sở Ban chuẩn bị sản xuất Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 3, từ tháng 10/2005 và đến tháng 6/2006, thuộc Ban quản lý dự án Thủy điện 7.

Theo phương án thành lập Công ty Cổ phần được Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt, ngày 27/12/2007 Đại hội đồng Cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ với vốn điều lệ là hơn 1.240 tỷ đồng.

Các cổ đông bao gồm: Tổng Công ty Phát điện 2 - EVNGENCO 2 (doanh nghiệp do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm cổ phần chi phối) hiện chiếm 61,78% vốn điều lệ; Công ty TNHH Năng lượng REE chiếm 25,76% vốn điều lệ; Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi lần lượt chiếm 7,21%, 3,22% và 1,03% vốn điều lệ, còn lại là các cổ đông cá nhân.