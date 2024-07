Các trang bị, động cơ và an toàn của mẫu xe mới cũng được đánh giá tốt khi đặt cùng nhiều đối thủ trong phân khúc. Ấn tượng nhất đó là trang bị gói hỗ trợ an toàn ADAS với 17 tính năng, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường chủ động, hỗ trợ tắc đường, phát hiện điểm mù và cảnh báo giao thông cắt ngang phía sau. Đặc biệt, xe còn có camera 540 độ, mang lại góc quan sát toàn diện và an toàn hơn.