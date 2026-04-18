Cận cảnh sửa chữa cầu Long Biên

Cầu Long Biên đang được công nhân và máy móc khẩn trương thi công trùng tu nhằm sớm đưa vào khai thác.
Từ ngày 28-3 đến hết ngày 27-5, cầu Long Biên (TP Hà Nội) cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông để phục vụ công tác sửa chữa, bảo trì cầu. Theo đó, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu từ cả hai hướng phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.
Theo ghi nhận những ngày gần đây, cầu Long Biên được rào chắn 2 đầu cầu. Bên trong, công nhân cùng nhiều thiết bị và vật liệu chuyên dụng đã được huy động để khẩn trương triển khai các hạng mục sửa chữa, trùng tu cây cầu này.