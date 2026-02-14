Cận cảnh sự kiện gặp gỡ của những người tiên phong góp phần kiến tạo sự phát triển Việt Nam

Tại đây, không có ánh đèn máy ảnh dồn dập, chỉ có những cái bắt tay của những người dẫn dắt sự thay đổi trong đa lĩnh vực đang cùng nhau định nghĩa hai chữ "Hạnh phúc".

Ngay trước khi 18 triệu lượt bình chọn từ cộng đồng bùng nổ tại đêm hội WeChoice Awards, một nốt trầm tinh tế đã được VCCorp chủ động kiến tạo. Không gian của The Recognition Moment được ví như một "phòng chờ hạng nhất" của tư duy, nơi tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt bên ngoài.

Tại đây, trong không gian nghệ thuật được bài trí tinh tế, dẫn dắt bởi âm nhạc thính phòng và chất Jazz-Pop đầy tự sự, những ranh giới vô hình giữa Kinh doanh - Nghệ thuật - Chính sách được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự kết nối thực chất.

Điểm khác biệt trong sáng kiến kết nối của VCCorp nằm ở sự đa dạng của khách mời. Họ là những "Người kiến tạo": Những nhà hoạch định chính sách mang tầm nhìn vĩ mô, những doanh nhân nắm giữ nguồn lực thực thi từ PNJ, Hoa Sen Group, Tasco,Nutifood, Đại Dũng, T&T Group..., và cả những nghệ sĩ đang gìn giữ ngọn lửa văn hóa.

Trong không gian này, họ không bàn về thị phần hay danh tiếng, mà cùng trăn trở về một mẫu số chung: Làm thế nào để sự phát triển kinh tế không bỏ lại các giá trị nhân văn phía sau?

Mở đầu phiên đối thoại, bà Phan Đặng Trà My – Phó Tổng Giám đốc VCCorp, đại diện đơn vị khởi xướng, đã đưa ra một thông điệp chạm đến trái tim của giới tinh hoa: "Tối nay, trước khi bước vào WeChoice Awards, chúng ta đã cùng nhau nói về một điều rất căn bản - Hạnh phúc, trong tinh thần của Độc lập và Tự do".

Bà Trà My nhấn mạnh rằng, hạnh phúc của một doanh nghiệp hay một cá nhân có tầm ảnh hưởng chỉ thực sự trọn vẹn khi nó song hành cùng sự bền vững của đất nước. Đây cũng là tiền đề để VCCorp giới thiệu Hội đồng Tác động Việt Nam dựa trên 4 trụ cột: Văn hóa - Sáng tạo - Cộng đồng - Thương mại.

Không khí khán phòng lắng đọng khi Nhà báo Trần Mai Anh mang đến một lát cắt thực tế về hạnh phúc. Không dùng những từ ngữ hoa mỹ, chị định nghĩa hạnh phúc là hạ tầng của cuộc sống. "Hạnh phúc không phải là khái niệm trừu tượng, mà là việc mỗi ngày có thêm những con đường giúp con người đi lại an tâm hơn". Câu chuyện về dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tài trợ bởi Nutifood hay những hành trình thầm lặng khác đã chứng minh rằng: Giá trị của người dẫn đầu nằm ở khả năng kiến tạo những công trình cho cộng đồng.

Tại The Recognition Moment, những cam kết hành động đã được gọi tên. PNJ với hành trình bền bỉ trao quyền cho phụ nữ, Hoa Sen Home với mái ấm cho trẻ em mồ côi, hay Tập đoàn VNG với những bước chạy UpRace... Tất cả được vinh danh không phải vì con số lợi nhuận, mà vì "tâm" và "tầm" của người đứng đầu. Họ là minh chứng sống động cho việc chuyển hóa từ sự "Ghi nhận" sang "Hành động".

Bên cạnh lòng trắc ẩn là khát vọng vươn tầm. Sự hiện diện của các "đầu tàu" kinh tế như VinFast, FPT, VietinBank, T&T Group, Đại Dũng... trong hạng mục "Vươn mình ra biển lớn" đã khẳng định vị thế của trí tuệ Việt. Trong ánh mắt của những nhà lãnh đạo này, người ta thấy rõ niềm kiêu hãnh về một Việt Nam đang định vị lại mình trên bản đồ thế giới bằng công nghệ, tài chính và những sản phẩm đẳng cấp quốc tế.

Phiên kết nối khép lại bằng nghi thức nâng ly trang trọng, đánh dấu sự hình thành của một liên minh hành động mới. Thông qua sự kết nối của ADMICRO và tầm nhìn của VCCorp, những nguồn lực riêng lẻ giờ đây đã tìm thấy sự cộng hưởng. Họ hiểu rằng, để giải quyết những thách thức lớn của thời đại, sự đơn lẻ là không đủ.

Cánh cửa khán phòng mở ra, dẫn lối các "Người kiến tạo" bước vào không gian bùng nổ của đêm hội WeChoice Awards 2025. Những cái bắt tay trong sự kiện The Recognition Moment sẽ là khởi nguồn cho những dự án, những công trình và những niềm hạnh phúc mới sẽ được hình thành trong năm 2026. Một chương mới của câu chuyện Việt Nam đã chính thức được viết tiếp từ khoảnh khắc này.