Cận cảnh sedan siêu sang của BYD đấu Rolls-Royce Phantom, dễ ra mắt vào năm sau

Đây là lần đầu tiên BYD và Yangwang chính thức xác nhận rằng mẫu sedan đầu bảng mới của họ đang trong quá trình phát triển.

Yangwang – thương hiệu hạng sang đầu bảng của BYD – vừa công bố những hình ảnh hé lộ chính thức về mẫu sedan hạng sang sắp ra mắt. Xe mang dáng dấp gợi nhớ đến các sản phẩm của Rolls-Royce, với tổng thể ngoại thất có nhiều nét tương đồng mẫu sedan Phantom.

Đáng chú ý, mẫu xe mới này cũng sẽ sở hữu thiết kế cửa mở ngược - trang bị chưa từng có trên các dòng xe trước đây của BYD. Trước đó, mẫu sedan này từng bị bắt gặp tại cơ sở của BYD cùng với một chiếc SUV hạng sang được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Rolls-Royce Cullinan.

Mẫu sedan đầu bảng của Yangwang mang thiết kế tương tự các dòng xe Rolls-Royce. Ảnh: CarNewsChina

Ngoại thất mẫu xe mới của BYD

Những hình ảnh hé lộ mới nhất mang đến cái nhìn chi tiết hơn về phong cách thiết kế của mẫu sedan này. Phần đầu xe tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Yangwang, diện mạo tương đồng các mẫu SUV U8 và U8L. Cụm đèn pha cũng lộ diện rõ nét qua hình ảnh cận cảnh, cho thấy cấu trúc nhiều dải LED cùng logo "Yangwang" được khắc tinh xảo.

Kiểu dáng tổng thể của chiếc sedan không có nhiều thay đổi so với những hình ảnh rò rỉ trước đó. Trong loạt ảnh mới nhất, BYD đã che kín cụm đèn hậu, tuy nhiên nắm cửa nay đã lộ rõ, và vị trí của chúng xác nhận sự hiện diện của kiểu cửa mở ngược.

Xe sở hữu tay nắm cửa mở ngược. Ảnh: CarNewsChina

Do chưa có hình ảnh nội thất, hiện vẫn chưa rõ liệu mẫu sedan mới có sử dụng thiết kế khung gầm không cột B hay không. Đây là kiểu thiết kế giúp mở rộng không gian ra vào khi cả hai cửa ở mỗi bên cùng mở ra. Dự kiến, Yangwang sẽ trang bị tính năng cửa điện tự động, tương tự như các mẫu xe năng lượng mới hạng sang khác tại Trung Quốc.

Cảm biến LiDAR gắn trên nóc xe vẫn xuất hiện. Tuy nhiên, với một mẫu xe ở phân khúc này, nhiều người kỳ vọng sẽ có thêm các cảm biến LiDAR gắn ở hai bên hông để hỗ trợ lái. Là sản phẩm đầu bảng của BYD, xe được kỳ vọng sẽ sở hữu hệ thống hỗ trợ lái DiPilot 600, còn được biết đến với tên gọi "God’s Eye".

Mẫu xe đầu tiên của BYD dùng pin thể rắn?

Các nguồn tin từ Trung Quốc cho biết mẫu sedan Yangwang mới sẽ là chiếc xe đầu tiên của BYD được trang bị công nghệ pin thể rắn (SSB). Trang CarNewsChina trước đó đã đưa tin về kế hoạch triển khai công nghệ SSB của hãng xe này. Phó chủ tịch điều hành BYD Stella Li thông báo kế hoạch ra mắt một mẫu xe sử dụng pin SSB vào năm 2027.

Mẫu xe này dự kiến ra mắt vào năm sau. Ảnh: CarNewsChina

Là một mẫu xe đầu bảng, mẫu sedan mới này với mức giá cao và định vị phân khúc cao cấp rất phù hợp để trở thành mẫu xe tiên phong ứng dụng công nghệ pin SSB của BYD. Một bức ảnh chụp lén cho thấy chiếc sedan đang đỗ trước trạm sạc siêu nhanh, gợi mở khả năng loại pin mới này sẽ hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh.

Cuộc đua phát triển pin thể rắn đang diễn ra vô cùng sôi động giữa các nhà sản xuất pin và các hãng xe Trung Quốc. Hầu hết các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu sản xuất thử nghiệm vào năm 2027, kèm theo kế hoạch thử nghiệm trên xe với số lượng hạn chế vào giai đoạn sau đó.

Đối với mẫu sedan mới của Yangwang, các phiên bản trang bị pin SSB có thể sẽ được bán với giá cao và số lượng hạn chế. Trong khi đó, các phiên bản thông thường sử dụng pin LFP Blade Battery 2.0 của BYD sẽ được bán song song với mức giá thấp hơn.