Cận cảnh robot vừa rải mìn vừa sơ tán thương binh

Trong kho vũ khí của tiểu đoàn công binh đặc biệt “Phoenix” có nhiều sáng chế cho phép áp dụng các thủ thuật phi truyền thống trong khu vực tác chiến.

Một trong số đó là một thiết kế kỹ thuật phục vụ cho việc đặt mìn từ xa; bên cạnh đó, thương binh có thể được sơ tán trên phương tiện tự hành. Những thông tin này được các chiến sĩ của “Phoenix” cung cấp trên chương trình “Military Acceptance” do ông Alexei Egorov dẫn.

Tải trọng công bố của tổ hợp robot di động mặt đất là 120 kg. Theo thử nghiệm, tổ hợp này có thể chịu được gấp 2 lần mức công bố (tức khoảng 240 kg). Chiếc xe này vừa rải mìn chống tăng từ xa, vừa đảm nhiệm nhiệm vụ đưa thương binh ra khỏi khu vực, theo lời các chiến sĩ.

Robot tiếp tế được thiết kế nhằm đảm bảo tính mạng thương binh không bị đe dọa trong quá trình vận chuyển.

Một thiết kế bánh xích khác mang tên “Vampire Mini” hoạt động theo cùng nguyên tắc nhưng chuyên chở lương thực và thuốc men. Robot nhỏ hơn, nhẹ hơn, nhưng về độ bền và hiệu suất không thua kém “đàn anh”.

Trước đó, chương trình “Military Acceptance” cũng từng giới thiệu một sáng chế khác của tiểu đoàn kỹ thuật “Phoenix” — một hệ thống bắn gắn trên thiết bị bay.

Theo giới thiệu, 2 ống bắn được gắn lên drone và sẽ khai hỏa khi tiếp cận mục tiêu; nhiệm vụ chính của loại khí tài bay này là tiêu diệt các UAV đối phương như “Baba Yaga”, Mavic và cả FPV.