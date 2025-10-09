realme 15 Pro 5G vừa ra mắt đã gây chú ý nhờ dung lượng pin siêu lớn 7000mAh, thiết kế bắt mắt cùng con chip Snapdragon 7 Gen 4 và nhiều tính năng AI chụp ảnh thú vị. Với mức giá xấp xỉ 15 triệu đồng, realme 15 Pro 5G hứa hẹn sẽ là một làn gió mới mẻ trong phân khúc tầm trung cận cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với những Honor 400, vivo V60 hay OPPO Reno14.

Ngoại hình bắt mắt, hợp thị hiếu giới trẻ

Realme 15 Pro sở hữu thiết kế với hai mặt kính bo cong mềm mại, khung viền phẳng với hoàn thiện nhám mịn màng tạo cảm giác cao cấp, thanh lịch. Với độ mỏng chỉ khoảng 7.7mm và trọng lượng 187g, chiếc máy này cho cảm giác cầm nắm thoải mái ngay cả khi dùng bằng 1 tay dù sở hữu viên pin lớn nhất nhì phân khúc, không tỏ ra cồng kềnh như nhiều mẫu máy pin "trâu" khác.

Mặt lưng kính của realme 15 Pro được xử lý họa tiết cho cảm giác giống như vân đá hoặc những mảnh vải đang uốn lượn, tạo hiệu ứng 3D lấp lánh dưới ánh sáng, mang vẻ sang trọng và rất thời trang. realme cho viết thiế kế phần mặt lưng được lấy cảm hứng từ những chiếc đầm dạ hội, rất hợp với giới trẻ thích sự nổi bật.

Bên cạnh cảm giác cầm nắm chắc chắn, chiếc máy này cũng được tăng cường một số công nghệ như lớp bảo vệ ArmorShell dạng túi khí nhiều lớp, giúp chịu va đập tốt, kết hợp chuẩn IP69 chống nước bụi đê người dùng có thể yên tâm, thoải mái trong quá trình sử dụng mà không phải quá lo lắng về độ bền.

realme 15 Pro vẫn được trang bị thêm một chiếc ốp đi cùng, hoàn toàn yên tâm về độ bền.

Một điểm nhấn khác ở phần mặt lưng là cụm camera sau hình chữ nhật lớn với vòng LED đổi màu theo thông báo, tăng thêm sự độc đáo để người trẻ thể hiện cá tính. Tuy nhiên, vì sử dụng mặt lưng kính nên realme 15 Pro khó tránh khỏi bám vân tay, nhưng nhờ hiệu ứng vân đá ấn tượng và sáng bóng nên vết bẩn rất khó nhận ra, chỉ cần lau nhẹ là sạch, người dùng không cần quá lo lắng về điều này.

Hệ thống camera: Khi AI mới là thế mạnh

Hệ thống camera trên realme 15 Pro cũng là điểm đáng chú ý, với camera chính sử dụng cảm biến Sony IMX896 50MP (1/1.56", OIS chống rung), camera góc siêu rộng 50MP cảm biến Omnivision OV50D và một ống kính đo chiều sâu hỗ trợ khả năng chụp ảnh chân dung. Một điều khá đáng tiếc là realme không đưa lên chiếc máy này một ống kính tele, thứ mà giờ đây đã quá phổ biến trong phân khúc tầm trung cận cao cấp. Tuy nhiên, realme cũng có cái lý của mình khi họ tự tin vào chất lượng camera chính đủ tốt để người dùng có thể crop ảnh trong một vài trường hợp cần thiết.

Vòng LED màu báo thông báo tạo điểm nhấn lạ mắt cho cụm camera.

Máy cũng được trang bị camera selfie 50MP, hỗ trợ các tính năng chụp ảnh chân dung làm đẹp, mịn da mà không quá "ảo".

Điểm sáng trên hệ thống camera này ngoại phần cứng còn là là hàng loạt tính năng AI mới mẻ, được xem như thứ gia vị giúp cho những bức ảnh chụp bằng realme 15 Pro trở nên thú vị. Đó là Chế độ AI Tiệc Đêm (AI Night Party) giúp cân chỉnh ánh sáng trong ảnh đồng thời tạo thêm các hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, thích hợp khi chụp ảnh nhóm trong các lễ hội, khu vui chơi buổi tối của người trẻ.

Hiệu ứng sáng trái tim khá thú vị nếu chụp trong điều kiện nhiều ánh đèn.

Hay như AI Phong Cảnh (AI Landscape) tối ưu hóa chi tiết phong cảnh rộng lớn, đồng thời hỗ trợ người dùng dễ dàng căn chỉnh khung hình sao cho thẳng thớm, tự động xử lý khung hình để có ảnh phong cảnh tối ưu.

Thêm vào đó còn có AI Edit Genie cho phép chỉnh sửa hình ảnh ngay bằng giọng nói hoặc văn bản (hỗ trợ tiếng Việt). Bạn có thể ra các câu lệnh đơn giản như xóa vật thừa, làm mịn da, thêm hiệu ứng điện ảnh hoặc mô tả lại hình ảnh muốn chỉnh sửa điều gì để máy có thể thực hiện. Qua trải nghiệm thực tế, tôi đã có khá nhiều bức ảnh thú vị, tuy đôi lúc có hơi sơ sài nhưng vẫn có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau, làm tăng tính sáng tạo.

Đang ngồi cà phê nhưng phải mặc suit để nghe "tân nhạc thính phòng" cũng khá thú vị.

Màn hình sắc nét ấn tượng

Realme 15 Pro sở hữu màn hình AMOLED 6.8 inch, độ phân giải giải 1,5K (1.280 x 2.800 pixel) cùng tần số quét 144Hz cho cảm giác vuốt chạm mượt, lướt mạng xã hội hay chơi game đều thích. Màn hình này sở hữu thiết kế cong nhẹ cho trải nghiệm hình ảnh gần như vô cực rất phù hợp với việc xem các nội dung như phim ảnh.

Ngoài ra, độ sáng của màn hình này có thể đạt tối đa 6500 nits, thử ngoài nắng gắt vẫn rõ nét, không lóa. Ngoài ra khả năng hỗ trợ HDR10+ cho màu sắc rực rỡ, xem YouTube hay Netflix rất ấn tượng.

Hiệu năng vừa tầm, pin khủng

Realme 15 Pro 5G được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4 trên tiến trình 4nm, mang lại hiệu suất mạnh mẽ hơn so với thế hệ trước. Kết hợp cùng với RAM 12GB LPDDR5X và bộ nhớ trong 256GB UFS 3.1, thiết bị cho khả năng xử lý đa nhiệm mượt mà, xem video mở web hay các ứng dụng chỉnh sửa ảnh hoàn toàn thoải mái.

Về trải nghiệm chơi game, con chip này đủ sức cân tốt các tựa game phổ biến như PUBG Mobile và Liên Quân Mobile ở setting đồ họa khá. Điểm đặc biệt ở đây là hệ thống tản nhiệt VC 7000mm² lớn nhất phân khúc giúp máy chỉ hơi ấm sau thời gian chơi game kéo dài, không bị nóng quá mức.

Pin trên realme 15 Pro 5G là điểm nhấn chính với dung lượng "khủng" 7000mAh, rất nổi bật trong phân khúc cận cao cấp, cho thời lượng sử dụng ấn tượng. Với mức độ sử dụng thông thường như lướt web, chơi game nhẹ nhàng hoặc xem MXH, mức pin này đủ sức trụ 1.5-2 ngày. Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh SUPERVOOC 80W giúp nạp 50% pin chỉ trong 28 phút và đầy 100% dưới 50 phút, cực tiện cho người bận rộn. Với pin "trâu" như vậy, realme 15 Pro 5G là lựa chọn lý tưởng cho ai cần thiết bị bền bỉ cả ngày mà ít phải lo sạc pin.

realme 15 Pro 5G hiện đang được bán với mức giá 14.990.000 đồng.