Cận cảnh những “thủy quái” xuất hiện ở Việt Nam khiến người dân khiếp sợ

Ngày 1.10, nhóm lặn biển (gồm 7 người) đã nhìn thấy một con vật lạ nổi trên biển, gần đảo Phú Quý (Bình Thuận).

Khi tàu cá đang di chuyển trên biển Phú Quý để hành nghề thì nhóm người thấy con vật gì đó nổi lên mặt nước. Nhìn qua tưởng là mực hay bạch tuộc nhưng nhìn kỹ thì lại không phải.

Con vật lạ này dài gần 1m, đầu giống rùa nhưng có mắt giống viên bi lồi ra ở trên và phần sau như một chiếc áo dài màu trắng (2 cánh). Con vật này cứ nổi lềnh bềnh trên mặt nước khiến nhóm thợ lặn khiếp sợ.

Your browser does not support the video tag. Video phát hiện con vật giống như tà áo dài ở đảo Phú Quý. Video: Nhiệt Băng

Những giờ qua, khi những hình ảnh về loài “thủy quái” này được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Hiện chưa biết con vật này có tên khoa học là gì.

Trước đó, năm 2017, nhiều người dân xôn xao và quan tâm tới con cá lạ có màu trắng, mõm dày, đầu giống cá heo do một người câu được ở Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Người dân câu được cá màu trắng, đầu giống heo ở hồ Tây.

Anh Trần Lĩnh Huế (28 tuổi, ở phố Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội; người mua con cá lạ) kể lại: Khoảng 5h30 ngày 26/9, anh đi tập thể dục ở ven hồ Tây thì thấy thợ câu câu được “quái ngư” kỳ lạ. Con cá toàn thân màu trắng, mõm dày.

Thấy con cá lạ, anh Huế đã bỏ ra 500.000 đồng mua con cá.

Khi mang về nhà, anh thả “quái ngư” vào bể cùng với con cá Huyết Long. Tuy nhiên, cá mua ở hồ Tây rất hung dữ, đuổi cắn những con cá khác trong bể.

Sau đó, các nhà sinh vật học đã lên tiếng, cho rằng con cá màu trắng, đầu giống cá heo được câu ở Hồ Tây có tên gọi là cá Tai tượng hay còn được gọi là cá Thần tài.

Loài cá này chung dòng họ với cá Rô phi, màu sắc của loài cá này phụ thuộc vào môi trường sống theo xu hướng tạo cảnh.

Người dân Đà Nẵng câu được cá giống rồng. Ảnh do ông Trần Thế Dũng cung cấp.

Năm 2014, ông Trần Thế Dũng (TP.Đà Nẵng), thành viên Câu lạc bộ câu cá Hải Vân đã câu được một con cá “khủng” giống rồng.

Con cá này có hình dạng vô cùng kỳ quái với chiều dài 4,2m, cân nặng 29,6kg, thân rộng khoảng 30cm.

Sau đó, nhiều người cho rằng loài cá này có thể là cá mái chèo, thuộc loài cá xương lớn nhất thế giới. Cá mái chèo khổng lồ được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1772 do công của nhà sinh học người Na Uy Peter Ascanius.