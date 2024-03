Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Liên quan đến vụ việc này, tại Quảng Ngãi, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”.