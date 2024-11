Thời gian qua, trên địa bàn Nghệ An có nhiều công trình, dự án bỏ hoang, chậm tiến độ gây lãng phí ngân sách nhà nước. Dự án xây dựng Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca ví, dặm Nghệ Tĩnh (đường Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An) được khởi công năm 2016 do Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An làm chủ đầu tư.