Cận cảnh nhan sắc "đốn tim" của cô chủ shop đồ online đang khiến hội anh em rần rần xin info

Giữa muôn vàn các shop quần áo online mọc lên như nấm sau mưa, có những cái tên không chỉ gây ấn tượng bởi mẫu mã đa dạng mà còn thu hút khách hàng nhờ vào chính sự cuốn hút của người đứng sau thương hiệu. Mới đây, cộng đồng mạng được phen "dậy sóng" trước sự xuất hiện của Phạm Kiều Trang – cô chủ của một shop đồ online sở hữu nhan sắc "đốn tim" cùng thần thái cuốn hút, khiến hội anh em phải rần rần vào xin "info".

Cô chủ shop online không cần mẫu, visual "10 điểm không có nhưng"

Phạm Kiều Trang đang làm chủ một shop thời trang online có tiếng. Ngay từ những bức ảnh đầu tiên được đăng tải, Kiều Trang đã nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của người xem nhờ vào gương mặt thanh tú, sắc sảo nhưng không kém phần ngọt ngào. Điểm làm nên sức hút đặc biệt của Kiều Trang không chỉ là nhan sắc mà còn ở tư duy kinh doanh và sự đa năng đáng kinh ngạc. Thay vì chọn cách thuê những dàn mẫu lookbook chuyên nghiệp để chụp ảnh quảng cáo sản phẩm theo lối mòn, Kiều Trang lại chọn một lối đi riêng: Cô chính là người mẫu sống, là visual độc quyền của chính thương hiệu do mình làm chủ.

Sự lựa chọn này ban đầu có thể khiến nhiều người hoài nghi về tính chuyên nghiệp, nhưng những gì cô nàng thể hiện đã hoàn toàn thuyết phục được cả những vị khách khó tính nhất. Mỗi khi shop cập nhật mẫu mới trên live, khán giả lại được một phen "mãn nhãn". Kiều Trang sở hữu một vóc dáng chuẩn chỉnh, làn da trắng phát sáng và một nụ cười tỏa nắng có khả năng "chữa lành" mọi muộn phiền.

Khi cô khoác lên mình những bộ cánh do shop bán, từ những chiếc đầm mỏng manh, quyến rũ cho đến những set đồ năng động, cá tính, tất cả đều trở nên "bánh cuốn" và cuốn hút gấp bội. Cô chủ shop không cần tạo dáng quá rườm rà hay chuyên nghiệp như người mẫu quốc tế, chính sự tự nhiên, thần thái tự tin và ánh mắt cuốn nhìn vào camera mới là thứ vũ khí "chí mạng" đốn tim người xem.

Khi đồ xinh và người đẹp cộng hưởng

Ở thời đại mà livestream bán hàng trở thành hình thức phổ biến, Kiều Trang đã biến những buổi live của mình thành một sân khấu giải trí đích thực, nơi đồ xinh và người đẹp có sự cộng hưởng tuyệt vời.

Xuất hiện trực tiếp trước ống kính camera không qua các lớp màng lọc làm đẹp quá đà, Kiều Trang vẫn giữ vững đẳng cấp của một hot girl thực thụ. Làn da mộc trắng mịn, nụ cười tỏa nắng không lẫn vào đâu được và lối nói chuyện tự nhiên, duyên dáng của cô nàng đã giữ chân hàng ngàn người xem. Cô chủ shop online chứng minh đẳng cấp của một "visual ăn tiền" khi bất kể cô diện bộ đồ nào, nó cũng nhanh chóng nhận được cơn mưa lời khen: "Cô chủ mặc bộ này xinh quá", "Đồ đẹp mà người mặc còn đẹp hơn".

Chính sự xuất hiện đầy cuốn hút của Kiều Trang trên livestream đã tạo nên một hiệu ứng cực mạnh. Người xem không còn đơn thuần là vào để mua quần áo, họ vào để chiêm ngưỡng visual của cô chủ, để nghe giọng nói ngọt ngào và cảm nhận nguồn năng lượng tích cực mà cô lan tỏa. Đó là lý do tại sao shop online của Phạm Kiều Trang luôn giữ được lượng tương tác ổn định và tỷ lệ chốt đơn đáng ngưỡng mộ, dù cô không sử dụng các chiêu trò hay scandal để thu hút sự chú ý.