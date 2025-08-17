Cận cảnh nhà máy in tiền đầu tiên của Việt Nam sau lập quốc

Căn phòng Bác Hồ nghỉ và làm việc khi ghé thăm Nhà máy in tiền tại đồn điền ở Chi Nê. Nhà máy in tiền hoạt động ở đây một năm nhưng vinh dự được đón Bác Hồ ghé thăm hai lần liên tục. Bác đến Chi Nê lần thứ nhất vào sáng sớm 19/2/1947 rồi làm việc tại đây cả ngày hôm đó. Bác rời Chi Nê đi Thanh Hoá; xong việc, ngày 21/2/1947, Bác trở lại Chi Nê. Lúc này, Bác mới chính thức thăm nhà máy in tiền.