Cận cảnh nghi thức lễ gia tiên của Tiên Nguyễn và chồng trong "siêu đám cưới"

Đám cưới của Tiên Nguyễn và chú rể là doanh nhân gốc Dubai Justin Cohen diễn ra tại tư gia vào sáng nay (7/12), thu hút nhiều sự quan tâm. Trên Instagram cá nhân, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tích cực cập nhật những hình ảnh bên trong Lễ gia tiên.

Cô dâu Tiên Nguyễn và chú rể người Dubai - Justin Cohen bên trong Lễ gia tiên sáng nay (7/12). Ảnh: thaonhile

Cô dâu - chú rể cùng dàn bê tráp nhà gái. Nguồn: thaonhile

Dễ dàng nhận thấy bên trong biệt thự, ở khu vực chính tổ chức lễ được trang hoàng chỉn chu, tỉ mỉ đến từng chi tiết; với tông màu trắng - vàng - kem làm chủ đạo. Nhiều chi tiết truyền thống đặc trưng của đám cưới Việt như Rồng Phụng, hoa sen, tráp trái cây được đặt trang trọng, cho thấy sự kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hoá và tính thẩm mỹ hiện đại.

Dàn tráp được lộ rõ - trang trí đồng bộ với concept hồng - trắng chủ đạo của hôn lễ, mỗi lễ vật đều được sắp xếp tỉ mỉ, toát lên sự sang trọng đúng chuẩn "siêu đám cưới" của ái nữ nhà tỷ phú.

Trong lễ gia tiên, Tiên Nguyễn e ấp và rạng rỡ bên chú rể Justin Cohan. Cô nhẹ nhàng nắm tay, tạo dáng tự nhiên; chú rể chủ động ôm eo, nâng tay cô dâu khoe nhẫn cưới. Những ánh mắt trao nhau đều dịu dàng và đầy yêu thương. Cả hai đẹp đôi đúng nghĩa, xứng danh “trai tài gái sắc” như cách cộng đồng mạng vẫn nhận xét.

Khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn. Nguồn: miphamm,thaonhile





Cô dâu - chú rể tương tác đáng yêu, hạnh phúc ngập tràn trong ngày trọng đại.

Cả hai khoe nhẫn cưới - chính thức về chung một nhà.

Không chỉ vậy, cặp đôi cũng thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống: từ phần dâng trà cha mẹ, cảm tạ công sinh thành, cho đến nghi thức nhận lời chúc phúc từ,.... Người thân hai bên đều có mặt đầy đủ, tạo nên không khí ấm cúng, trang trọng và mang đậm giá trị gia đình. Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và phu nhân Thuỷ Tiên xuất hiện với phong thái điềm đạm, sang trọng và đầy tự hào khi đưa con gái về nhà chồng.

Theo đó, sau lễ cúng, đôi uyên ương chắp tay, cúi đầu hoặc quỳ xuống dâng trà, nói lời cảm ơn sâu sắc vì đã sinh thành, nuôi dưỡng. Cha mẹ nhận trà, uống vài ngụm, sau đó trao phong bì đỏ (chứa tiền) hoặc trang sức và những lời dặn dò, chúc phúc cho đôi trẻ.

Gia đình thực hiện đầy đủ các nghi thức trong đám cưới truyền thống. Nguồn: linhrin, cocolilyjiji.





Buổi lễ sáng nay cũng ghi nhận sự xuất hiện đầy đủ của các thành viên trong gia đình tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ vợ chồng Phillip Nguyễn - Linh Rin đến Hà Tăng và Louis Nguyễn, tất cả đều có mặt sớm để chung vui và đồng hành cùng Tiên Nguyễn trong ngày trọng đại.

Chia sẻ của bà Tiên Nguyễn cũng được hé lộ, bà gửi gắm: "Mẹ chỉ muốn dặn con là khi con về nhà chồng thì cũng xem gia đình nhà chồng cũng như gia đình bên mình. Sống với trái tim rộng mở".

Có thể thấy, đám cưới nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn giữ nguyên những nghi thức truyền thống; quy tụ đầy đủ hai bên gia đình trong ngày trọng đại. Từng chi tiết đều cho thấy sự đầu tư chỉn chu, tinh tế của gia đình.

Trong sự kiện trọng đại, Tiên Nguyễn chọn áo dài truyền thống tinh giản nhưng sang trọng, điểm nhấn nằm ở bộ trang sức kim cương đắt giá lấp lánh trên tay và cổ. Chú rể ngoại quốc của Tiên Nguyễn cũng diện áo dài truyền thống kem, anh ghi điểm bởi vẻ lịch thiệp, gương mặt điển trai và phong thái tự tin.