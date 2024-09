Cận cảnh Mitsubishi Triton thế hệ mới vừa ra mắt tại Việt Nam

Ngày 11/9, Mitsubishi Motors Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản hoàn toàn mới của mẫu bán tải Triton . Xe được phân phối tại thị trường trong nước với 3 phiên bản: Triton 2WD AT GLX, Triton 2WD AT Premium, Triton 4WD AT Athlete.

Giá bán của các phiên bản được công bố từ thấp đến cao lần lượt là 655, 782 và 924 triệu đồng. Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 bán tại nước ta được nhập khẩu từ Thái Lan.

Ở phiên bản mới 2024 này, mẫu bán tải nhà Mitsubishi được tân trang ngoại hình hầm hố và thể thao hơn. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng tổ ong hình chữ nhật cỡ lớn kết hợp với cản trước vuông vức tại nên một diện mạo cá tính và mạnh mẽ.

Đi kèm với đó là cụm đèn chiếu sáng LED Projector hình chữ T hiện đại, tích hợp dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ L. Hệ thống đèn này được sắp xếp gọn gàng vuông góc hai bên tạo sự hài hòa cho phần đầu xe.

Nhìn từ bên hông, Mitsubishi Triton sở hữu các các đường gân dập nổi kéo dài từ đầu đến đuôi xe. Bên cạnh đó là ốp vè bánh xe lớn tôn thêm phần khỏe khoắn cho chiếc bán tải. Riêng phiên bản Athlete cao cấp nhất được trang bị ốp hốc bánh và nhiều chi tiết sơn đen bóng nam tính.

Triton được trang bị bộ mâm tiêu chuẩn 16 inch, tăng lên thành 18 inch trên bản Athlete. Bên cạnh đó, phiên bản 2024 còn được nâng cấp về kích thước với trục cơ sở tăng từ 3.000 mm lên 3.130 mm. Khoảng sáng gầm tăng từ 220 mm lên 228 mm.

Về nội thất, khoang cabin của Triton 2024 được thiết kế hiện đại hơn thế hệ trước, với vô-lăng 3 chấu kiểu mới và màn hình 9 inch đặt nổi trên phiên bản cao cấp nhất bên cạnh bảng đồng hồ 7 inch tiêu chuẩn sau vô-lăng.

Một số trang bị tiện nghi nổi bật trên bản cao cấp gồm có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bọc da kết hợp da lộn, điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh 6 loa, đề nổ từ xa bằng nút bấm. Điểm đáng tiếc nhất có lẽ nằm ở việc mẫu bán tải này vẫn sử dụng phanh tay cơ thay vì điện tử.

Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Triton 2024 bản Athlete là động cơ Diesel MIVEC tăng áp kép, dung tích 2.4L cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Trong khi đó hai bản thấp hơn dùng động cơ 2.4L như trước, công suất 184 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm.

Tất cả các phiên bản đều dùng hộp số tự động 6 cấp. Bản Athlete có vô-lăng trợ lực điện, hệ dẫn động 2 cầu Super Select 4WD-II điều chỉnh bằng nút xoay trên cụm điều khiển cùng 7 chế độ lái địa hình

Ngoài ra, Triton thế hệ mới còn được nâng cấp về công nghệ an toàn với gói ADAS nhiều tính năng bao gồm: cảnh báo va chạm phía trước, ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động thông minh. Hai bản cao cấp nhất có cảm biến áp suất lốp và 7 túi khí; riêng bản Athlete có thêm camera 360 độ.

Những nâng cấp về trang bị và công nghệ cùng thiết kế mới hứa hẹn sẽ giúp mẫu bán tải nhà Mitsubishi cải thiện doanh số và gia tăng thị phần trong giai đoạn nước rút của năm 2024. Cộng dồn 7 tháng đầu năm 2024, Triton đã bán được 1.195 chiếc, đứng thứ 2 phân khúc xe bán tải chỉ xếp sau Ford Ranger (9.019 chiếc).