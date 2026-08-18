Cận cảnh Mercedes C-Class mang diện mạo mới

Sau những GLC và C-Class điện, CLA , GLA và GLB, Mercedes tiếp tục làm mới sản phẩm với mẫu C-Class mới. Hãng mô tả đây là đợt nâng cấp công nghệ lớn nhất từ trước đến nay cho dòng sedan này.

Cận cảnh Mercedes-Benz﻿ C-Class phiên bản mới 2027. Video: REC Anything

Đầu tiên, thay đổi dễ nhận thấy nhất ở ngoại hình nằm ở thiết kế lưới tản nhiệt. C-Class phiên bản mới được bổ sung logo ngôi sao Mercedes-Benz phát sáng ở trung tâm cùng viền lưới tản nhiệt tích hợp đèn, trong khi bên trong xuất hiện nhiều họa tiết ngôi sao mạ chrome.

Đèn trước và sau của bản sedan cũng được thiết kế theo hình ngôi sao. Tuy nhiên, phiên bản wagon chỉ có dải đèn hậu LED đơn giản hơn.

Đèn pha Digital Light tùy chọn giờ đây sử dụng công nghệ micro-LED với hiệu suất cao hơn nhưng tiêu thụ ít điện năng hơn 50% so với thế hệ trước.

Ngoài ra, xe được thiết kế lại cản trước và sau, bên cạnh mâm hợp kim kiểu mới có kích thước từ 17-19 inch. Hãng còn bổ sung hai màu sơn mới là Moody Sky Grey metallic và Lavender Silver metallic.

Lần đầu tiên, khách hàng có thể lựa chọn gói AMG Line Plus, bổ sung gói Night Package, cánh gió và các chi tiết ống xả sơn đen bóng, cùng ghế thể thao với đường chỉ khâu và dây đai an toàn màu đỏ.

Những nâng cấp đáng chú ý hơn nằm ở bên trong xe, bao gồm hệ điều hành MB.OS mới tích hợp trí tuệ nhân tạo. Trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant có khả năng duy trì hội thoại nhiều lượt, ghi nhớ ngữ cảnh trong quá trình tương tác để hỗ trợ người lái xuyên suốt hành trình.

C-Class mới được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình trung tâm đặt dọc kích thước 11,9 inch. Hệ thống định vị dựa trên nền tảng Google cũng được tích hợp, trong khi công nghệ AR HUD, vốn từng xuất hiện trên S-Class và EQS là trang bị tùy chọn.

Mercedes-Benz đồng thời bổ sung hệ thống âm thanh Burmester 3D 15 loa hỗ trợ Dolby Atmos. Hệ thống đèn viền nội thất cũng được mở rộng, trải dài hơn trên táp-lô và các tấm ốp cửa.

Về vận hành, C-Class mới sử dụng động cơ xăng 2.0L tăng áp được nâng cấp với hệ thống mild-hybrid 48V. Ở Mỹ, các phiên bản C200, C250 và C300 có công suất lần lượt là 177 mã lực, 218 mã lực và 258 mã lực, với phản hồi nhanh nhạy hơn ở vòng tua thấp và tăng tốc mượt mà hơn.

Thị trường châu Âu sẽ có thêm bản động cơ diesel, phiên bản wagon và C400e 4MATIC plug-in hybrid. Phiên bản hybrid cắm sạc này sử dụng pin 19,53 kWh, cho phép di chuyển thuần điện 100 km theo chuẩn WLTP. Xe hỗ trợ sạc AC công suất tối đa 11 kW và sạc nhanh DC lên tới 55 kW.

Khách hàng châu Âu cũng có thể lựa chọn hệ thống đánh lái bánh sau với góc quay tối đa 2,5. Công nghệ này giúp giảm đường kính vòng quay xuống còn 10,64 m, đồng thời cải thiện độ ổn định khi xe chạy ở tốc độ cao.

Hệ thống treo cũng được tinh chỉnh, trong khi khả năng cách âm được cải thiện. C-Class mới còn sở hữu 8 camera, 5 cảm biến radar và 12 cảm biến siêu âm cùng các tính năng hỗ trợ lái và đỗ xe thuộc hệ thống MB.DRIVE.

Mercedes-Benz chưa công bố giá bán C-Class nâng cấp. Mẫu xe dự kiến được đưa tới các đại lý trong nửa đầu năm 2027.

Theo Autocar, dù bị lu mờ phần nào bởi mẫu GLC gầm cao trong những năm gần đây, nhưng C-Class vẫn là một trong những mẫu xe quan trọng nhất của Mercedes. Kể từ năm 1982 đến nay, đã có hơn 12 triệu chiếc C-Class và phiên bản tiền nhiệm 190 được bán ra trên toàn cầu.