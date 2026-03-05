Cận cảnh máy bay 'nhà giàu' Trung Đông đang tránh chiến sự ở Nội Bài
Đức Nguyễn |
Theo cập nhật mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam, kế hoạch khai thác của các hãng có đường bay liên quan đến Trung Đông tiếp tục biến động mạnh. Hiện máy bay của Emirates và Qatar Airways vẫn phải đỗ dài ngày tại sân bay Nội Bài - Hà Nội, chờ phương án cất cánh trở lại.
Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/can-canh-may-bay-nha-giau-trung-dong-dang-tranh-chien-su-o-noi-bai-post1824847.tpo