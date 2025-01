Cận cảnh mẫu xe Nguyễn Xuân Son được tặng: "Uống" chỉ 0,84 lít xăng/100km, ít hơn cả Honda Wave

Tối ngày 15/1, Fanpage chính thức của Omoda & Jaecoo Việt Nam công bố hãng xe chính thức mở bán Jaecoo J7 ICE và J7 PHEV tại Việt Nam với giá ưu đãi từ 729 triệu đồng và 919 triệu đồng.

Trong đó, Jaecoo J7 PHEV là mẫu xe được quan tâm hơn cả khi trở thành món quà của thương hiệu Omoda & Jaecoo dành tặng tiền đạo Nguyễn Xuân Son vì những cống hiến của anh trong giải đấu AFF Cup 2024.

Jaecoo J7 PHEV - mẫu xe mà Omoda & Jaecoo dành tặng tiền đạo Nguyễn Xuân Son chính thức ra mắt thị trường Việt Nam.

Jaecoo J7 PHEV được trang bị động cơ mạnh mẽ lên đến khoảng 350 mã lực. Xe có thể hoạt động linh hoạt với chế độ kết hợp xăng và điện hoặc thuần điện, như một chiếc xe điện thực thụ. Quãng đường di chuyển kết hợp rất ấn tượng, có thể lên đến hơn 1.300 km cho một lần sạc và đổ đầy nhiên liệu.

Thêm nữa, đây cũng là mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ 0,84L/100km khi kết hợp động cơ xăng và điện. Con số này giúp người sử dụng tiết kiệm được chi phí nhiên liệu đáng kể so với những chiếc xe sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Jaecoo J7 PHEV là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai cần một chiếc SUV vừa mạnh mẽ, vừa tiết kiệm nhiên liệu cho những chuyến hành trình dài. Mẫu xe cho phép sạc từ 20% lên 80% chỉ trong 20 phút khi sử dụng trụ sạc 40kW và 3 giờ với bộ sạc 6,6kW.

Mẫu xe tặng cầu thủ Xuân Son có tầm di chuyển cực ấn tượng.

Nội thất của Jaecoo J7 PHEV mang phong cách tối giản với hệ thống giải trí cao cấp, màn hình cảm ứng lớn và các ứng dụng hỗ trợ người lái.

Jaecoo J7 ICE

Jaecoo J7 được trang bị động cơ 1.6L Turbo, công suất lên đến 183 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm. Kết hợp với hộp số DCT 7 cấp, Jaecoo J7 ICE có khả năng vận hành mạnh mẽ, mượt mà, đặc biệt là khi chuyển số. Xe có ba chế độ lái Eco, Normal và Sport.

Xe được trang bị 02 màn hình với kích thước 10.25 inch và 13.2 inch kết nối không dây với CarPlay và Android Auto, giúp người lái dễ dàng kết nối điện thoại và tận hưởng những tiện ích giải trí trên hành trình, nội thất bọc da cao cấp, ghế tích hợp sưởi, làm mát và nhớ vị trí. Ngoài ra là cửa sổ trời, hệ thống âm thanh SONY 8 loa.

Nếu như Jaecoo J7 PHEV mang đến trải nghiệm về một chiếc super hybrid siêu hiệu suất thì J7 ICE sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về hiện đại, công nghệ tiên tiến.

Khoang nội thất nhiều công nghệ của mẫu xe mới.

Jaecoo J7 ICE được thiết kế dựa trên tiêu chuẩn an toàn quốc tế EURO NCAP và ASEAN NCAP. Xe được trang bị 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và các hệ thống an toàn chủ động khác, đảm bảo an toàn tối đa cho người lái và hành khách. Hệ thống khung gầm của Jaecoo J7 ICE được làm từ 80% thép cường lực, giúp xe có khả năng chịu được áp lực lên đến 8 tấn mà không bị biến dạng.

Ngoài ra, hệ thống camera 540° giúp người lái quan sát toàn cảnh xung quanh xe, đặc biệt là khi di chuyển trong không gian hẹp hoặc khi đỗ xe. Điều này giúp tăng cường sự an toàn và giảm thiểu nguy cơ va chạm trong các tình huống khó khăn.

Ngoài ra là các trang bị an toàn như hệ thống hỗ trợ lái tự động, các tính năng an toàn như cảnh báo va chạm, giữ làn đường.

Trước khi bán tại Việt Nam, Jaecoo J7 đã xâm nhập thị trường Malaysia khá suôn sẻ với 7.041 chiếc trong năm 2024. Đáng chú ý, mẫu xe mới chỉ bán ra từ tháng 7/2024. Đồng nghĩa với việc tương đương mỗi tháng, Jaecoo J7 có doanh số khoảng 1.400 xe, được đánh giá cao so với một thương hiệu mới trong phân khúc C-SUV.