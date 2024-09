Cận cảnh mẫu xe bọc thép nhanh nhất thế giới

Công ty chuyên sản xuất xe bọc thép - US Armor Group mới đây đã quyết định tạo ra một dự án đột phá khi thay vì nâng cấp SUV, họ đã chọn một chiếc sedan chạy điện. Theo đó, đơn vị này vừa ra mắt chiếc xe chống đạn "nhanh nhất thế giới" được phát triển dựa trên mẫu Lucid Air Sapphire.

Đây vốn là phiên bản cao cấp nhất của dòng sedan điện Air do hãng ô tô Lucid Motors của Mỹ sản xuất. Xe được trang bị 3 động cơ điện kết hợp hệ dẫn động 4 bánh tạo ra tổng công suất 1.234 mã lực.

Hệ thống này giúp Lucid Air Sapphire có khả năng tăng tốc từ 0-97km/h chỉ trong 1,89 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa lên tới 330 km/h. Theo nhà sản xuất, mẫu sedan điện này có phạm vi hoạt động là 687 km/lần sạc theo chuẩn EPA của Mỹ.

Về phiên bản bọc thép do US Armor Group sản xuất, xe được lắp các cửa sổ chống đạn nhẹ - mức 44 Magnum, kết hợp với lớp giáp bằng composite nhẹ. Hãng khẳng định việc sử dụng vật liệu này giúp xe có khả năng chống đạn cao gấp 10 lần nhưng nhẹ hơn 5 lần so với dùng thép truyền thống.

Theo đó, lớp giáp chống đạn chỉ khiến trọng lượng xe tăng thêm 175kg, tương đương với việc chở thêm hai hành khách. Ngoài ra, US Armor Group cho biết xe vẫn có thể đạt tốc độ tối đa hơn 322 km/h và thời gian tăng tốc 0-97km/h tiệm cận với bản thường.

Ngoài lớp giáp chống đạn, xe còn được trang bị gói bảo mật internet/WiFi 'bất khả xâm phạm' để bảo vệ dữ liệu khỏi các cuộc tấn công mạng. Bên cạnh đó là nhiều công nghệ tiên tiến để liên tục 'quét' các mối đe dọa xung quanh trong quá trình di chuyển, thu thập thông tin từ hàng triệu nguồn khác nhau, bao gồm cả máy quét của cảnh sát và cứu hỏa địa phương.

Một số trang bị tùy chọn khác được giới thiệu gồm tay nắm cửa điện giật, bình xịt hơi cay, hệ thống bảo vệ/phát hiện khí độc và lớp giáp bọc chắc chắn hơn có khả năng ngăn chặn đạn súng trường và chất nổ.

Giá khởi điểm cho phiên bản bọc thép này được công bố là 475.000 USD (11,8 tỷ đồng). Con số này gần gấp đôi giá xe Lucid Air Sapphire nguyên bản và cao hơn cả giá của một chiếc SUV siêu sang như Rolls-Royce Cullinan 2024 (471.900 USD).

Một số hình ảnh khác của Lucid Air Sapphire phiên bản xe bọc thép: