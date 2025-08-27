Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80

Tối 27/8, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình. Thế nhưng, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố quanh khu vực để tìm chỗ đứng, háo hức chờ đợi đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Giữa không khí náo nức ấy, lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Họ được giao trọng trách đặc biệt là rà phá, xử lý bom mìn và vật liệu nổ, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho sự kiện.





Lực lượng công binh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vẫn âm thầm làm nhiệm vụ trước giờ diễn ra buổi sơ duyệt

Thượng úy Nguyễn Xuân Tứ - Phó Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn Công binh 544 cho biết, nhờ ứng dụng thiết bị công nghệ hiện đại, các bước kiểm tra và xử lý được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, góp phần tạo nên sự yên tâm cho toàn bộ lực lượng tham gia và người dân theo dõi.

"Chúng tôi có nhiệm vụ dò tìm, xử lý vật liệu nổ trên các tuyến đường từ vị trí huấn luyện về vị trí tập kết, các tuyến đường diễu binh, diễu hành qua quảng trường Ba Đình về điểm tập kết ví dụ như Quảng trường Cách mạng tháng 8, SVĐ Quần Ngựa, Trường đua F1...".

Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành khẩn trương, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn.

Thiết bị dò tìm bom mìn, vật liệu nổ được triển khai để kiểm tra an toàn các tuyến đường.