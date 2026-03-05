Cận cảnh loài cá xấu xí nhất hành tinh: Liệu bạn có dám thưởng thức?

Loài cá này thường được biết đến với danh xưng “loài cá xấu xí nhất thế giới” bởi vẻ ngoài mềm nhũn, khuôn mặt chảy xệ và biểu cảm trông như đang buồn bã. Tuy nhiên, đằng sau ngoại hình đặc biệt ấy lại là một câu chuyện thú vị về sự thích nghi của sinh vật với môi trường khắc nghiệt dưới đáy đại dương.

Cá giọt nước sống chủ yếu ở các vùng biển sâu ngoài khơi Australia, Tasmania và New Zealand, ở độ sâu khoảng 600–1.200 mét dưới mặt nước. Ở những độ sâu này, áp suất nước có thể lớn gấp hàng chục đến hơn một trăm lần so với áp suất trên mặt biển.

Cận cảnh loài cá xấu xí nhất thế giới

Để tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt như vậy, cá giọt nước đã phát triển một cơ thể vô cùng đặc biệt: chúng hầu như không có xương cứng, ít cơ bắp và không có bong bóng khí – cơ quan giúp nhiều loài cá điều chỉnh độ nổi. Thay vào đó, cơ thể của chúng chủ yếu là một khối mô dạng gel có mật độ thấp hơn nước, giúp chúng có thể nổi lơ lửng gần đáy biển mà không tốn nhiều năng lượng để bơi.

Điều thú vị là trong môi trường tự nhiên, cá giọt nước không hề “xấu xí” như nhiều người vẫn nghĩ. Khi còn ở dưới áp suất cực lớn của đại dương, cơ thể chúng giữ được hình dạng khá giống những loài cá bình thường. Tuy nhiên, khi bị kéo lên mặt nước bởi lưới đánh cá hoặc các tàu nghiên cứu, áp suất giảm đột ngột khiến cấu trúc cơ thể mềm của chúng bị biến dạng. Phần mô gelatin mất đi sự nâng đỡ của áp suất nước, khiến cơ thể cá xẹp xuống, tạo nên hình dạng nhăn nhúm và “tan chảy” nổi tiếng trong các bức ảnh lan truyền trên Internet.

Khuôn mặt "cau có" của loài cá giọt nước

Năm 2013, trong một cuộc bình chọn của tổ chức bảo tồn động vật, cá giọt nước được gọi là “động vật xấu xí nhất thế giới”. Danh hiệu này nhanh chóng khiến nó trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và thường xuất hiện trong các meme hài hước. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng danh hiệu này phần nào không công bằng, bởi vẻ ngoài kỳ lạ của cá chỉ là hậu quả của việc rời khỏi môi trường tự nhiên của chúng.

C á giọt nước còn có lối sống khá chậm rãi. Chúng thường nằm gần đáy biển và chờ các sinh vật nhỏ như động vật giáp xác hoặc mảnh vụn hữu cơ trôi qua để ăn, thay vì chủ động săn mồi. Cách sống này giúp chúng tiết kiệm năng lượng trong môi trường thiếu thức ăn của vùng biển sâu.