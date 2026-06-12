Cận cảnh khu vực sẽ di dời 110 hộ dân để làm bãi đỗ xe tĩnh trên đường Đại Cồ Việt

Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt có tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng được quy hoạch xây dựng và vận hành trên quy mô diện tích 6.844 m2, cung cấp hơn 1.000 chỗ đỗ xe.
Dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt có tổng mức đầu tư hơn 969 tỷ đồng được quy hoạch xây dựng và vận hành trên quy mô diện tích 6.844 m2, bao gồm một tầng nổi với chức năng sân vườn cảnh quan - các điểm giao thông đứng, 3 tầng hầm mỗi tầng 5.673 m2 (tổng diện tích 17.019 sàn hầm) cung cấp hơn 1.000 chỗ đỗ xe.
Dự án được phê duyệt cách đây đã hơn 20 năm, nhưng đến nay dự án vẫn... nằm trên giấy.
Mặc dù nằm trên trục đường Đại Cồ Việt sầm uất nhưng toàn bộ công trình mặt đường tại đây đều là nhà tạm.
Đây là khu vực đông đúc, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.
Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. Diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 6.843,6 m2, số hộ dân bị thu hồi đất là 110, kéo dài từ phố Tạ Quang Bửu đến Trần Đại Nghĩa.
Về công tác thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án, UBND phường Bạch Mai cho biết ngày 5/3 chủ đầu tư đã có văn bản số 32/2026/CV-THM đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường, GPMB dự án.
Về quỹ nhà tái định cư, ngày 31/3, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND TP Hà Nội chấp thuận bố trí 110 căn nhà ở xã hội để phục vụ dự án nêu trên.
Đối diện dự án bãi đỗ xe là công viên Thống Nhất, một trong những công viên lớn nhất tại nội đô.
Được biết, Ban QLDA đầu tư - hạ tầng phường Bạch Mai đang phối hợp với chủ đầu tư rà soát toàn bộ pháp lý của dự án, quá trình triển khai GPMB đối với 110 hộ gia đình, cá nhân nằm trong diện thu hồi đất.
Từ đó, có cơ sở phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng đô thị thực hiện việc quy chủ, quy thửa từ đó tham mưu cho UBND phường ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện các bước tiếp theo của dự án.
Toàn cảnh khu vực thực hiện dự án bãi đỗ xe tĩnh dọc phía Nam đường Đại Cồ Việt.
Phối cảnh dự án bãi đỗ xe. Ảnh: CĐT
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Theo
tienphong.vn
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