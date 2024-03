Cận cảnh khu vực nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Sân bóng rổ không có camera an ninh

Những ngày vừa qua, vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc. Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (16 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Người thân túc trực trong bệnh viện nơi nam sinh đang được nằm theo dõi và điều trị. Ảnh: X.H.

M. bị cáo buộc là người đã đánh nam sinh N.H.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8, trú Q.Long Biên) khiến Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 29/3, chúng tôi đã có mặt tại khu vực sân bóng tại đình Lệ Mật - nơi xảy ra sự việc. Theo quan sát, khu vực sân đình có diện tích khá rộng là nơi để người dân quanh khu vực đến tập thể dục, thể thao vào mỗi buổi chiều.

Khu vực sân đình Lệ Mật - nơi nam sinh Đ. bị đánh

Đặc biệt, tại khu vực sân bóng rổ nơi xảy ra vụ việc đau lòng nói trên không có camera an ninh. Phía bên ngoài cổng đình có vài chiếc camera, tuy nhiên không nhìn được vào bên trong sân bóng rổ vì bị cây xanh che khuất.



Sau khi xảy ra vụ việc nam sinh bị đánh, khu vực sân đình Lệ Mật cũng vắng người qua lại hơn so với thường ngày.

Sau khi xảy ra sự việc, khu vực sân bóng cũng ít người qua lại

Xung quanh khu vực sân bóng không có camera an ninh, bên ngoài có vài chiếc camera nhưng bị cây xanh che khuất

Ngôi nhà nơi bị can M. sinh sống cùng gia đình cũng cửa đóng then cài kín mít, trên cửa kéo loang lổ chất bẩn, còn khu vực bậc thềm còn sót lại một số mảnh gạch đá vỡ do vài người quá khích, phẫn nộ trước sự việc đã để lại trước đó.



Ngôi nhà nơi M. sinh sống đóng cửa kín mít

Một số người tập trung ngay trước ngồi nhà bàn tán, nói chuyện một lúc rồi dời đi

Theo quan sát, thỉnh thoảng có vài tốp học sinh hoặc nhóm người đứng tụ tập ngay bên ngoài ngôi nhà đứng nói chuyện, bàn tán xong đó di chuyển đi.

Clip: Cận cảnh khu vực nam sinh lớp 8 bị đánh chết não