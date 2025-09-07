Cận cảnh khu nhà xưởng 700m2 cháy rụi sau vài giờ ở Hà Nội
Thanh hà |
Khu nhà xưởng ở phường Việt Hưng, TP Hà Nội có diện tích khoảng 700m2 bị cháy rụi, phần mái tôn biến dạng, đổ sập hoàn toàn. Đáng chú ý, khu vực nhà xưởng này đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.
Theo Tiền Phong
