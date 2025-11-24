Cận cảnh khu đất gần 2.000 ha xây dựng sân bay lớn nhất miền Bắc

Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, sân bay Gia Bình có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế, dùng chung cho mục đích dân dụng và an ninh, quốc phòng và được triển khai theo hai giai đoạn.

Mục tiêu quy hoạch thời kỳ 2021-2030 là cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO) có công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; khai thác loại tàu bay B777, B787, A350, A321 và các tàu bay chuyên cơ, chuyên dùng khác.

Thời kỳ 2021-2030, cảng được quy hoạch sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 81 vị trí đỗ. Tầm nhìn đến năm 2050, mở rộng sân đỗ tàu bay quanh khu vực nhà ga hành khách và nhà ga hàng hóa đáp ứng khoảng 123 vị trí đỗ; dự trữ để mở rộng khi có nhu cầu.

Nhà ga hành khách thời kỳ 2021-2030 được quy hoạch phía Đông Bắc nhà ga VIP với công suất khoảng 30 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm.

Nhà ga hàng hóa được quy hoạch khu vực phía Đông nhà ga hành khách, đáp ứng công suất khoảng 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm thời kỳ 2021-2030; tầm nhìn đến năm 2050 được mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 2,5 triệu tấn/năm.