Cận cảnh khối quân nhân Trung Quốc vừa đến Hà Nội tham gia diễu binh A80

Chiều nay 29-8, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gặp mặt động viên hơn 400 quân nhân của 4 đoàn Quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (Lễ kỷ niệm A80).



Hơn 400 quân nhân của 4 đoàn Quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cử đoàn nghi lễ theo nghi thức cấp quốc gia sang Việt Nam tham gia chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm A80.

Trưa 29-8, máy bay vận tải Y-20 của Quân đội Trung Quốc chở đoàn quân nhân Trung Quốc tham gia Lễ kỷ niệm A80, đã hạ cánh ở Sân bay Nội Bài (Hà Nội).



120 quân nhân khối diễu binh Trung Quốc đến Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà cho đại diện đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc