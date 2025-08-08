Trước thềm Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), công trình khán đài có quy mô khoảng 30.000 chỗ ngồi và sân khấu phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành đang được gấp rút thi công.



Các khán đài và hệ thống sân khấu, màn hình đã được lắp đặt rõ hình hài chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành vào ngày Quốc khánh 2-9.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra sáng 2-9, nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó củng cố bồi đắp niềm tin của toàn Đảng, toàn dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tin tưởng vào tầm nhìn của Đảng khi đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Được biết, khán đài có sức chứa lên tới 30.000 người, kéo dài dọc hè đường Độc Lập, tạo thành không gian trang nghiêm hướng về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có hệ thống 4 màn hình LED lớn được lắp đặt bao quanh, đảm bảo vị trí quan sát thuận lợi cho các đại biểu.

Các khán đài và hệ thống sân khấu, màn hình đã và đang được lắp đặt, trong đó, lớn nhất là khán đài ở phía trước Nhà Quốc hội, được đặt sát đường Độc Lập. Giàn giáo thép chịu lực được lắp thành kết cấu 5 tầng, thể hiện quy mô và tính chất trọng điểm của công trình. Các hạng mục đã hoàn thiện khung, đang lắp đặt hệ thống ghế ngồi màu xanh đồng đều.

Sân khấu chính nằm cạnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được gấp rút hoàn thiện. Hệ thống đèn chiếu sáng, sân cỏ, vỉa hè, cột đèn chùm... cũng đã được lắp đặt mới, sẵn sàng cho ngày lễ trọng đại.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, khu vực thi công được bảo vệ bằng hệ thống rào chắn banner cao khoảng 3 m. Trên công trường, hàng trăm tấn thiết bị và vật liệu được tập kết đảm bảo thi công và công nhân tích cực thi công.

Trước khu vực Lăng Chủ tịch, công nhân môi trường duy trì dọn dẹp hằng ngày, giữ gìn không gian sạch sẽ, trang trọng. Trong khi đó, trên đường Hùng Vương - nơi các khối diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, đang được kẻ vạch dẫn hướng, đảm bảo lộ trình di chuyển chính xác trong ngày lễ trọng đại sắp tới.

Khán đài được lắp đặt chắc chắn, với giàn giáo cao 5 tầng.