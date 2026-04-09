Cận cảnh khám xét, bắt giữ một Giám đốc Trung tâm trợ giúp xã hội

Ngày 9-4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh, là 2 cán bộ tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ bị can Vũ Doanh Nam.



Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ bị can Phùng Thị Thùy Linh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ (đóng tại khu 4, xã Chân Mộng) là đơn vị thực hiện chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho các đối tượng bảo trợ xã hội như: Người tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi không nơi nương tựa. Mỗi tháng, mỗi đối tượng được Nhà nước hỗ trợ từ 3,5 - 4 triệu đồng để phục vụ công tác chăm sóc, điều trị.

Tuy nhiên, trong năm 2025, với vai trò giám đốc, Vũ Doanh Nam đã chỉ đạo kế toán Phùng Thị Thùy Linh nâng khống tiền ăn, lập khống chứng từ từ nguồn ngân sách, nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm và nguồn nuôi dưỡng đối tượng tự nguyện nhằm chiếm đoạt số tiền gần 680 triệu đồng, sử dụng trái nguyên tắc quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can Vũ Doanh Nam và Phùng Thị Thùy Linh tại Trung tâm trợ giúp xã hội tỉnh Phú Thọ.

Quá trình khám xét cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước mà còn xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của các đối tượng yếu thế, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với chính sách an sinh xã hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm và những tổ chức, cá nhân liên quan.