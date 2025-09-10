HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Cận cảnh iPhone Air "siêu mỏng cánh" đến khó tin vừa ra mắt: Apple vừa làm điều mà Samsung và chính iPad Pro cũng phải dè chừng

Bài viết: Thế Duyệt - Ảnh: Tuấn Lê |

iPhone Air dày 5,6 mm, khung titanium, màn 6,5 inch 120 Hz, camera 48 MP và pin cả ngày, mỏng hơn Galaxy S25 Edge 5,8 mm và tiệm cận iPad Pro 13 inch M4 5,1 mm.

iPhone Air là mẫu iPhone mỏng nhất của Apple tính đến hiện tại, đạt độ dày 5,6 mm. Apple sử dụng khung titanium cấp 5 hoàn thiện bóng, kết cấu bên trong tối ưu để vừa giữ độ mỏng vừa tăng dung lượng pin. Cả hai mặt đều có Ceramic Shield 2, Apple công bố khả năng chống xước tốt hơn gấp 3 và chống nứt tốt hơn gấp 4 so với thế hệ trước. Trọng lượng được tối ưu, cảm giác cầm nhẹ tay nhưng khung vẫn cứng cáp.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 1.

Màn hình Super Retina XDR 6,5 inch hỗ trợ ProMotion 120 Hz, Always-On và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Trong thực tế sử dụng nhanh, tần số quét linh hoạt giúp thao tác cuộn mượt, còn độ sáng cao khiến việc đọc ngoại trời dễ hơn đáng kể.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 2.

Cụm camera chính 48 MP Fusion cho phép chọn nhanh tiêu cự 28 mm và 35 mm, hỗ trợ 2x quang học chất lượng cao. Camera trước Center Stage 18 MP dùng cảm biến vuông với góc rộng, tự xoay khung hình để "ôm" đủ nhóm người hoặc chuyển dọc-ngang linh hoạt. Quay video 4K60 Dolby Vision kèm Spatial Audio, tính năng Audio Mix hậu kỳ tăng giọng nói và giảm ồn gió hữu ích cho quay vlog cầm tay.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 3.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 4.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 5.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 6.

 

Hiệu năng dựa trên A19 Pro cùng modem C1X và chip kết nối N1. C1X được Apple mô tả nhanh gấp đôi thế hệ trước nhưng tiết kiệm điện hơn, trong khi N1 mang Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread cho hệ sinh thái thiết bị thông minh. Trên iOS 26, chế độ Adaptive Power Mode học thói quen tiêu thụ để kéo dài thời lượng thực.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 7.

Về độ mỏng, so sánh trực tiếp cho thấy iPhone Air 5,6 mm mỏng hơn Galaxy S25 Edge 5,8 mm. Nếu mở rộng tham chiếu sang iPad Pro 13 inch M4, mẫu tablet này vẫn là thiết bị "siêu mỏng" nhất trong nhóm, đạt 5,1 mm, nhưng khác biệt về hạng sản phẩm và cầm nắm. Lợi thế của iPhone Air là cân bằng giữa mỏng-nhẹ và tính di động hàng ngày, không phải đánh đổi quá nhiều về camera hay pin.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 8.

Trải nghiệm nhanh mang tính cá nhân, cảm giác cầm iPhone Air khá "thoáng" và hiện đại. Viền cong nhẹ cùng mặt lưng bóng mờ khiến ánh sáng bám đều, cầm lâu ít mỏi tay. Khi đưa máy lên selfie, Center Stage giữ khuôn mặt ổn định và chọn khung hình hợp lý, hiệu ứng tương tự như "make up" nhẹ nhàng giúp ảnh dày dặn hơn mà không cần can thiệp nhiều.

IPhone Air siêu mỏng ra mắt: Đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 và iPad Pro - Ảnh 9.

Giá bán chính hãng của iPhone Air tại Việt Nam từ 31,99 triệu đồng cho bản 256 GB. Cả 4 mẫu iPhone đều cho phép đặt trước từ 12/9 và mở bán ngày 19/9 cùng thời điểm với thị trường Mỹ.

iPhone 17 ra mắt gây trầm trồ vì quá đẹp: iPhone 17 Air mỏng kiệt tác, dòng Pro tỏa sáng với camera mới


