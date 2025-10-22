Cận cảnh hiện trường bê tông rơi khiến người đi đường tử vong trên phố Hà Nội: Bảo vệ kể lại giây phút ám ảnh

Khoảng 9 giờ sáng ngày 22/10, trong quá trình công nhân phá dỡ ngôi nhà số 121 phố Tôn Đức Thắng (Hà Nội), một tấm bê tông lớn bất ngờ rơi xuống ngõ Văn Chương, đè trúng một người đàn ông đang đi xe máy.





Hiện trường nơi xảy ra sự việc tấm bê tông rơi trúng người đi đường

Khu vực tầng 2 của ngôi nhà đang được đập phá để sửa chữa

Chiều 22/10, chia sẻ với chúng tôi, một bảo vệ làm việc gần đó cũng là người chứng kiến sự việc cho biết, "Sáng nay họ mới bắt đầu phá dỡ, sửa chữa ở công trình này. Lúc đó tôi nghe thấy hô hoán thì chạy lại giúp kéo chiếc xe máy ra ngoài.

Tuy nhiên, chiếc xe bị mắc kẹt không kéo ra được do bị tấm bê tông rộng khoảng 1 mét khá nặng đè trúng".

Vị bảo vệ kể lại thời điểm người dân phát hiện người đàn ông bị tấm bê tông đè trúng

Vị bảo vệ cho biết thêm, thời điểm người dân phát hiện sự việc thì người đàn ông đã nằm sấp tại hiện trường, người tím tái. Còn một người phụ nữ khác bị thương nhẹ được mọi người đưa đi viện.

Theo quan sát của phóng viên, căn nhà đang trong quá trình sửa chữa nằm ngay mặt đường, bên hông là một con ngõ Văn Chương đi sâu vào bên trong. Tấm bê tông cũng như mảnh kính vương vãi tại hiện trường cũng đã được dọn đi sạch sẽ, để đảm bảo an toàn cho những phương tiện qua lại.

Khu vực tầng 2 của ngôi nhà đã bị đục phá nham nhở để thi công, trong khi việc che chắn xung quanh khá sơ sài. Những tấm bạt được dựng tạm bên ngoài bị gió thổi bay, để lộ khung sắt và vật liệu xây dựng ngổn ngang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người qua lại.

Nhiều người dân quanh khu vực chưa hết bàng hoàng và lo lắng khi hay tin có người bị bê tông đè trúng

Xung quanh ngôi nhà đang sửa chữa được che bạt nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người đi đường

Nhiều vị trí trong ngôi nhà đang bị đập phá nham nhở để sửa chữa

Nhiều mảng bê tông để lộ khung lõi sắt bên trong

Khu vực tầng 1 của ngôi nhà nơi xảy ra sự việc khi nhìn từ bên ngoài vào

Trước đó, vào thời điểm xảy ra vụ việc, người dân tại khu vực đầu ngõ Văn Chương (phố Tôn Đức Thắng) nghe thấy một tiếng động lớn.

Khi chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh, bị tấm bê tông đè lên người, cạnh đó là chiếc xe máy. Khoảng 10 người dân đã nhanh chóng chạy tới, cùng nhau khiêng tấm bê tông và kéo nạn nhân ra ngoài. Người đàn ông sau đó được đưa lên xe cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tại nạn khiến anh anh M.Đ.G. (41 tuổi, Thanh Hóa) tử vong, chị Đ.T.Q. (35 tuổi, trú trên phố Tôn Đức Thắng) bị thương.

Công an phường đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, làm rõ nguyên nhân vụ việc.