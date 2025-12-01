Cận cảnh hệ thống chứa nhiên liệu hơn 2.800 tỷ ở sân bay Long Thành Lương Ý | 01/12/2025 13:48 Báo lỗi cho Soha Dự án hệ thống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay tại sân bay quốc tế Long Thành, vốn hơn 2.800 tỷ đồng, đang được tăng tốc thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm. Gói thầu 4.9 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay) khởi công từ tháng 10/2024, theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo rút ngắn tiến độ của Thủ tướng, chủ đầu tư đã điều chỉnh kế hoạch, đặt mục tiêu cơ bản hoàn tất phần xây dựng trước ngày 19/12 để bảo đảm đồng bộ với tiến độ chung của toàn dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành). Theo thiết kế, trạm nhiên liệu tàu bay tại sân bay Long Thành có công suất 5.200 m³/ngày, với 6 bồn chứa nhiên liệu được bố trí đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đầu và bảo đảm an toàn vận hành theo tiêu chuẩn hàng không. Các bồn nổi chứa nhiên liệu tàu bay được xây dựng với dung tích 6.000 m³/bồn, tạo khả năng dự trữ lớn và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành. Hệ thống cấp nhiên liệu tại sân bay Long Thành được xây dựng đồng bộ, gồm khu bồn chứa và tuyến ống dẫn ngầm ra sân đỗ, cho phép tiếp nhiên liệu trực tiếp cho tàu bay, bảo đảm vận hành hiện đại và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo tiến độ điều chỉnh, hạng mục xây dựng 6 bồn chứa nhiên liệu tàu bay hoàn tất trước ngày 5/12, tạo cơ sở để toàn bộ hệ thống cấp nhiên liệu đưa vào vận hành đồng bộ trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh bồn chứa nhiên liệu là đường cất hạ cánh số hai của sân bay Long Thành cũng đã thành hình sau nửa năm thi công. Hạng mục này được khởi công từ tháng 5, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất triển khai ngay trong giai đoạn 1 nhằm bảo đảm năng lực khai thác đồng bộ khi sân bay đi vào vận hành. Đề xuất xây dựng đường cất hạ cánh số 2 được ACV đưa ra trên cơ sở tính toán nhu cầu khai thác của nhà ga T1, với công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Việc bố trí hai đường băng giúp bảo đảm hoạt động dự phòng trong trường hợp một đường băng gặp sự cố, đáp ứng yêu cầu an toàn cho một sân bay có quy mô khai thác lớn. Với việc rút ngắn 6 tháng tiến độ thi công đường băng số 2 so với hợp đồng, chủ đầu tư đã yêu cầu liên danh nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị, tăng ca liên tục nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc, bảo đảm kịp tiến độ chung của dự án sân bay Long Thành. Đường băng thứ 2 tại sân bay Long Thành có chiều dài 4 km, rộng 75 m. Hiện các nhà thầu huy động hơn 900 nhân lực, cùng hàng loạt phương tiện, triển khai 40 mũi thi công. Trong quá trình xây dựng, khối lượng đào đắp vượt 2,7 triệu m³ đất và sử dụng khoảng 500.000 m³ vật liệu như cát, đá để hoàn thiện nền, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cho đường băng. Hiện nay, để tăng tốc tiến độ và chủ động thi công, nhà thầu đã tập kết hơn 100.000 m³ vật liệu tại công trường, đồng thời huy động lực lượng lớn nhân công, máy móc, triển khai thi công theo 3 ca, 4 kíp liên tục. Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, giai đoạn 1 có quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn trong thập kỷ tới, sân bay sẽ trở thành lớn nhất Việt Nam, trên diện tích 5.364 ha, với công suất phục vụ lên tới 100 triệu lượt hành khách mỗi năm. Tags sân bay Long Thành ACV Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam Theo VTC News Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/can-canh-he-thong-chua-nhien-lieu-hon-2-800-ty-o-san-bay-long-thanh-ar990287.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha