Cận cảnh Hải quan Hà Nội phá khối thạch cao, phát hiện 55 chiếc sừng tê giác nặng cả tạ

Tổng cục Hải quan vừa thông tin, qua công tác thu thập thông tin và hệ thống máy soi chiếu, cơ quan Hải quan nghi vấn lô hàng thuộc vận đơn số 60779781726 thuộc Tờ khai số 102760569220/E21 mở ngày 16/7/2019, từ UAE UNITED ARAB EMIRATES vận chuyển qua đường hàng không về Sân bay Quốc Tế Nội Bài.

Lực lượng Hải quan kiểm tra lô hàng nghi vấn

Ngày 25 tháng 7 năm 2019, tại kho hàng của Công ty CP dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS ), Đội Kiểm soát Hải quan Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài và các bên có liên quan tiến hành khám 14 kiện hàng, phát hiện bên trong có các khối thạch cao.

Đục các khối thách cao này, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có chứa 55 khúc sừng tê giác, với tổng trọng lượng là 125,15 kg.

Cơ quan chức năng phá khối thạch cao nghi vấn

Cơ quan Hải quan cho biết, người nhận hàng trên vận đơn này là YANG SHIN CO LTD No 38 NGO GIA TU STREET TRAN PHU VIET NAM (Công ty TNHH YANG SHIN, Số nhà 38, đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Đơn vị mở tờ khai là Công ty TNHH may xuất khẩu và thương mại Thiên Hà (số 197, phố Cốc, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Về phương thức, thủ đoạn vi phạm, các đối tượng lợi dung việc hàng mở tờ khai theo Loại hình E21 nhập gia công, được phân vào luồng xanh (miễn kiểm tra) đã cất giấu hàng vi phạm trong khối thạch cao để che mắt lượng lượng kiểm tra và hệ thống soi chiếu.

Hiện toàn bộ số hàng vi phạm trên đã bị tạm giữ để xử lý các bước tiếp theo.

