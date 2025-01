Khi mở rộng hoàn toàn, màn hình của ThinkBook Plus Gen 6 Rollable rất cứng cáp, không hề có cảm giác bị cụp xuống do phần mở rộng và đặc biệt không xuất hiện bất kỳ nếp gấp đáng chú ý nào. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable sở hữu màn hình QHD IPS sắc nét, bàn phím có độ nảy tốt, tạo cảm giác gõ rất thoải mái. Thời lượng pin hiện chưa được công bố.