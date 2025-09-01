Cận cảnh đường nghìn tỷ kết nối giao thông Tây Ninh với TP.HCM Lương Ý | 01/09/2025 21:21 Báo lỗi cho Soha Tuyến 823D đang được đẩy nhanh tiến độ, kỳ vọng trở thành trục giao thông quan trọng kết nối Tây Ninh với TP.HCM và thúc đẩy kinh tế khu vực. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An (tỉnh Tây Ninh) cho biết, tuyến đường tỉnh 823D - công trình giao thông trọng điểm kết nối Tây Ninh với TP.HCM – đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện, dự án hoàn thành hơn 75% khối lượng. Trong ảnh là nút giao của dự án với đường N2 và đường Hồ Chí Minh, hứa hẹn trở thành điểm kết nối quan trọng, mở rộng không gian phát triển cho khu vực. Đường tỉnh 823D dài hơn 14 km, điểm đầu tại nút giao Quốc lộ N2 - đường Hồ Chí Minh và kết thúc ở đường mở mới Tây Bắc (kênh Ranh). Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.100 tỷ và hơn 3.700 tỷ dành cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, vào cuối tháng 8, nhiều đoạn trên tuyến 823D được thảm nhựa, sẵn sàng kẻ vạch phân làn. Tuyến đường được thiết kế hiện đại với 4 làn xe chính, 2 làn song hành, nền đường rộng 40 m, tạo diện mạo mới cho hạ tầng giao thông khu vực. Hệ thống đèn tín hiệu giao thông và biển báo đã được lắp đặt trên phần lớn tuyến 823D, góp phần hoàn thiện hạ tầng, đảm bảo an toàn khi đưa vào khai thác. Dự án khởi công từ cuối năm 2021, đến nay đã hoàn tất các hạng mục đắp cát nền đường, hệ thống cống thoát nước và sỏi đỏ. Song song đó, tỷ lệ cấp phối đá dăm đạt 97,41%, bê tông nhựa đạt hơn 52%, trong khi bó vỉa và dải phân cách đã hoàn thành gần 93%. Tuyến đường 823D dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Các đơn vị thi công đang huy động 9 mũi thi công trải dài toàn tuyến, tạo khí thế khẩn trương để đưa công trình về đích đúng tiến độ. Vòng xoay tại nút giao giữa đường tỉnh 823D và đường tỉnh 824 hiện được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, nhằm sớm hoàn thiện hạng mục quan trọng. Tuy vậy, tại điểm cuối dự án – đoạn giao với đường mở mới Tây Bắc tại kênh Ranh – công trình vẫn dang dở do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tuyến đường tỉnh 823D đi qua nhiều khu công nghiệp và khu đô thị. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ mở rộng không gian kết nối mà còn tạo quỹ đất sạch có giá trị lớn, trở thành lợi thế để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là điều kiện quan trọng giúp Tây Ninh tăng tốc thu hút đầu tư vào công nghiệp và logistics trong giai đoạn 2025-2030. Khi tuyến được thông xe, khả năng kết nối của các dự án đại đô thị quy mô tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ (nay đã hợp nhập vào Tây Ninh) như Vinhomes Green City, Lucky City... sẽ được nâng lên rõ rệt, tạo sức bật cho thị trường bất động sản và hạ tầng khu vực. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Long An cho biết, tuyến đường tỉnh 823D giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi kết nối trực tiếp với các trục giao thông chiến lược như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ N2 cùng các tuyến Vành đai 2, 3, 4 của TP.HCM, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ. Các nhà thầu đang được yêu cầu tăng tốc thi công, đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và thanh toán để kịp tiến độ trong năm nay. Khi dự án về đích, cửa ngõ Tây Bắc sẽ có thêm một tuyến đường huyết mạch, mở rộng không gian phát triển, đón làn sóng đầu tư mới và từng bước trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực. Tags tỉnh Tây Ninh đường Hồ Chí Minh Quốc lộ N2 tỉnh 823D Theo VTCNews Copy link Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/can-canh-duong-nghin-ty-ket-noi-giao-thong-tay-ninh-voi-tp-hcm-ar963045.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha