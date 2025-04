Cận cảnh đường dây làm giả gần 600 loại sữa dành cho trẻ sinh non, thiếu tháng, phụ nữ có thai... thu lợi gần 500 tỷ đồng

Trong bản tin của Đài truyền hình Việt Nam vào tối ngày 11/4 đã cho biết, Bộ Công an vừa triệt phá đường dây làm sữa sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với quy mô lớn nhất từ trước tới nay địa bàn TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Kết quả điều tra bước đầu của Cơ quan công an xác định: Từ tháng 8/2021 đến nay, các đối tượng đã thành lập Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma và Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group để sản xuất kinh doanh sữa bột. Đến nay đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại. Các loại sữa dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai.

Kèm theo bản tin là rất nhiều hình ảnh ghi lại tại cơ sở sản xuất sữa giả, có thể thấy, rất nhiều hộp sữa được đóng gói, xếp thành những chồng chất cao xếp kín nhà kho đã được chuẩn bị sẵn sàng để đưa đi tiêu thụ.

Đến nay, các đối tượng đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại.(Ảnh: VTV)

Hàng nghìn hộp sữa với nhiều hãng khác nhau xếp kín nhà kho(Ảnh: VTV)

Các thành phần công bố như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có những chất này. ((Ảnh: VTV)

Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia cho các sản phẩm(Ảnh: VTV)

Các thành phần công bố như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng trên thực tế, hoàn toàn không có những chất này. Các đối tượng đã bỏ một số nguyên liệu đầu vào và thay thế, bổ sung thêm một số chất phụ gia. Cơ quan công an xác định, sữa bột có chỉ tiêu chất lượng một số chất đạt dưới 70% so với mức công bố, đủ điều kiện để xác định là hàng giả.

Trong khoảng 4 năm, các đối tượng đã tiêu thụ sữa các loại ra thị trường, mang lại doanh thu gần 500 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra (Ảnh: VTV)

Hiện cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 08 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

"Hệ sinh thái" doanh nghiệp sản xuất sữa giả?

Theo tìm hiểu của báo Dân Việt, Công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 24/8/2021 có địa chỉ tại Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Thành Luân.

Địa chỉ đăng ký kinh doanh Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. Ảnh Nguyễn Đức.

Còn Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 22/4/2022 có địa chỉ tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội. Người đại diện pháp luật là Nguyễn Văn Tú.

Một video quảng cáo cho biết, Công ty CP Dược Quốc tế Rance Pharma trực thuộc "Tập đoàn Dược Quốc tế, có 15 năm hình thành phát triển trong lĩnh vực thực phẩm dược phẩm cho mẹ và bé …, cung cấp hàng triệu sản phẩm cho thị trường".

Theo thông tin của Dân Việt, Công ty CP Dược Quốc tế Group có địa chỉ đăng ký kinh doanh cùng một khu đô thị với Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group. Người đại diện pháp luật là Vũ Mạnh Cường.

Ông Vũ Mạnh Cường cũng đồng thời là đai diện Chi nhánh Hải Dương – Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group; Chi nhánh Hưng Yên – Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group.

Sáng 12/4, website các Công ty này đã không thể truy cập được nữa.