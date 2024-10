Cận cảnh dự án ‘phá đường ray xây nhà ở’ bị Thanh tra đề nghị công an vào cuộc

Quyết định 509 bị thu hồi liên quan việc cho phép công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng, điều chỉnh mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu nhà ở thương mại đường sắt hiện hữu thuộc phường Dĩ An, TP Dĩ An. Lý do thu hồi để phối hợp cùng các cơ quan chức năng rà soát lại các nội dung liên quan đến việc đầu tư dự án theo ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và quy định của pháp luật.