Cận cảnh dự án nằm giữa ba đại đô thị hơn 10 tỷ USD, hưởng lợi từ Vành đai 4 và cầu vượt sông Hồng

Văn Đoan |

Nằm giữa ba đô thị lớn như Ecopark, Ocean Park 2 và 3, chỉ cách Hà Nội 20 phút di chuyển, Sunshine Legend City hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở, và mở ra cơ hội sở hữu nhà giá phải chăng cho người trẻ.

Khu đô thị Sunshine Legend City tọa lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên có quy mô gần 49,9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng. Dự án do Sunshine làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 8/2025 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2029.

Khu đô thị sẽ được phát triển theo mô hình thương mại, dịch vụ và nhà ở hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng về chỗ ở, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng hiện đại hóa.

Một trong những yếu tố đáng chú ý là vị trí Sunshine Legend City nằm giữa các khu đô thị lớn đã và đang hình thành. Khu vực này được bao quanh bởi Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Ecopark – những dự án có tổng vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD. Sự hiện diện của các đại đô thị này đã góp phần định hình diện mạo khu Đông, đồng thời tạo ra hệ sinh thái hạ tầng hoàn chỉnh.

Dự án nằm sát cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, giúp thời gian di chuyển về trung tâm Hà Nội được rút ngắn đáng kể. Bên cạnh đó, khu vực này còn được hưởng lợi từ các tuyến đường vành đai quan trọng như Vành đai 3.5 và Vành đai 4 đang được triển khai. Đây được xem là những trục giao thông huyết mạch, tạo động lực phát triển cho Sunshine Legend City Hưng Yên.

Ngoài ra, hai dự án cầu Ngọc Hồi và cầu Mễ Sở đang được xây dựng sẽ tăng cường kết nối qua sông Hồng. Nhờ hệ thống hạ tầng đồng bộ, việc di chuyển từ vị trí Sunshine Legend City tới trung tâm Thủ đô hiện chỉ còn khoảng 20 phút.

Điểm nhấn của dự án là định hướng tái hiện hình ảnh thương cảng Phố Hiến trong không gian đô thị hiện đại. Sunshine Legend City được phát triển theo mô hình đa chức năng, gồm các tòa nhà cao tầng kết hợp cùng khu nhà ở thấp tầng và quỹ nhà ở xã hội.

Ngoài các sản phẩm nhà ở, dự án dành gần 24% diện tích cho không gian xanh và mặt nước (khoảng 11,89 ha), tạo môi trường sống cân bằng. Hệ thống tiện ích nội khu như giáo dục, y tế, thương mại cũng được quy hoạch đồng bộ để phục vụ cư dân.

Ghi nhận tại công trường, tiến độ Sunshine Legend City hiện đã bước vào giai đoạn thi công khẩn trương với nhiều hạng mục triển khai đồng thời. Máy móc và công nhân đã hiện diện đông đảo nhằm đảm bảo tiến độ hoàn thành đúng cam kết của chủ đầu tư.

Theo báo cáo từ One Mount Group, nguồn cung căn hộ đang dịch chuyển mạnh sang phía Đông, trọng tâm là huyện Văn Giang cũ. Tỷ trọng nguồn cung tại đây dự kiến vượt 50% trong quý I/2026, trong khi mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức hấp dẫn so với phía Tây Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, dự án Sunshine Legend City dự kiến cung ứng khoảng 8.000 căn hộ với mức giá từ 50–67 triệu đồng/m².

Cùng với việc đẩy mạnh tiến độ, dự án Sunshine Legend City được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm an cư mới cho nhóm khách hàng trẻ từ 20 đến 40 tuổi trong tương lai gần.

                                                                       

