Ông Đậu Thế Anh- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu với vai trò người đứng đầu doanh nghiệp đã chỉ đạo và phê duyệt mua, tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng để đổ, san lấp trái phép hơn 4.400 m² khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu, gây ô nhiễm môi trường.
Phóng viên Tiền Phong đã ghi nhận hình ảnh tại công trường dự án này. Theo đó, tại dự án kể trên đã tạm ngưng các hoạt động san lấp.
Theo đó, tại dự án kể trên đã tạm ngưng các hoạt san lấp. Tại khu vực cổng bảo vệ dự án chỉ còn 1 bảo vệ trông coi, bên trong công trường dự án, xe san lấp nằm im bất động, các hoạt động san lấp vẫn còn dở dang.
Một điểm check in hoàng hôn Bãi Trước của Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu
Các hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu vẫn diễn ra bình thường